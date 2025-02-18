Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP

Nhân viên Marketing

Mức lương
Đến 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 192 Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 25 Triệu

Chạy trực tiếp trên các sản phẩm đã có thương hiệu và thị phần tại Việt Nam và trên thế giới, các sản phẩm do Nam An trực tiếp triển khai đều đến từ các nhãn hàng lớn và uy tín trên thế giới, có lợi thế cạnh tranh cao và có thể làm được doanh số lớn. Đặc biệt đây đều là các dự án không giới hạn về ngân sách ADS, Truyền thông, booking,...
Xây dựng landing page, content quảng cáo sản phẩm
Xây dựng các chiến dịch quảng cáo chuyển đổi sản phẩm trên nền tảng Digital (Tiktok Ads, Facebook ads)
Thường xuyên theo dõi quảng cáo, thống kê và phân tích số liệu, để đánh giá hiệu quả của chiến dịch.
Điều chỉnh lại chiến dịch và tối ưu ngân sách trong các trường hợp cần thiết.
Xây dựng kế hoạch, chiến lược Marketing cho sản phẩm, dịch vụ, các chương trình truyền thông, các chương trình khuyến mãi theo định hướng của công ty.
Lên ý tưởng xây dựng video, nội dung, quảng cáo sản phẩm

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kỹ năng edit hình ảnh, video cơ bản, làm Landing Page
Có kinh nghiệm chạy chuyển đổi tối thiểu 1 năm
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, tinh thần trách nhiệm cao

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 7tr-25tr, tùy theo năng lực và mức KPI đạt được.
Thưởng tuần/tháng/quý theo thành tích đạt được
Xét tăng lương theo định kỳ hàng quý.
Được làm việc, tiếp cận và thử sức với các dự án quy mô lớn.
Được đào tạo định kỳ trực tiếp từ bộ phận leader, ban Giám đốc và các đơn vị đào tạo của công ty.
Môi trường làm việc năng động,thân thiện, cởi mở, khuyến khích tư duy sáng tạo.
Văn hóa học tập và đào tạo từ chính đội ngũ nội bộ là một điểm mạnh để phát triển bản thân.
Văn hóa làm việc đội nhóm, thân thiện và giúp đỡ trong công việc.
Các chế độ BHYT, BHXH, Lễ tết theo quy định của Luật lao động và chính sách đãi ngộ của Công ty.
Tham gia các hoạt động liên hoan công ty hàng tháng, team buildings, du lịch ( không giới hạn số lượng tham gia trong năm )

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ NAM AN GROUP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, Số nhà 05 dãy BT2, Khu đô thị Văn Phú, Đường Văn Khê - Phường Phú La - Quận Hà Đông - Hà Nội.

