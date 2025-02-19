Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 77 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Fanpage

+ Phụ trách lên content các bài viết trên fanpage.

+ Đăng bài theo kế hoạch hàng ngày, tuần, tháng.

Tiktok

+ Viết kịch bản để xây dựng kênh tiktok cho công ty.

+ Lên nội dung video tiktok phục vụ nhu cầu truyền thông.

Website

+ Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí tương đương;

Có tư duy sáng tạo tốt;

Chủ động, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc;

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, đoàn kết, chuyên nghiệp.

Được đóng BHXH sau 2 tháng thử việc theo quy định của công ty.

Chế độ lương, thưởng, lễ tết,.. được quy định rõ ràng theo quy chế công ty.

Đề xuất tăng lương, thăng tiến nếu hoàn thành công việc hiệu quả.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH NAM Á

