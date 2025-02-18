Tuyển Nhân viên Marketing Công ty Cổ phần JONUX Châu Á làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: khu công nghiệp Dương Liễu, Hoài Đức, Huyện Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh: Facebook, Youtube, Google, Zalo… cho các sản phẩm của công ty.

Phát triển và quản trị hệ thống Website, Fanpage… của Công ty.

Xây dựng ý tưởng, nội dung cho các chiến dịch truyền thông/ Marketing phát triển sản phẩm của công ty.

Xây dựng nội dung cho các ấn phẩm truyền thông theo yêu cầu của BGĐ công ty như tờ rơi, poster, banner…

Thực hiện hoá các sản phẩm như quay dựng video, design (có thể sử dụng thêm nguồn lực từ freelancer)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương Mại, Truyền thông báo chí….

Biết chỉnh sửa ảnh bằng Ai, Photoshop , thiết kế ảnh, banner,..

Có kỹ năng quay dựng cơ bản bằng điện thoại, máy ảnh

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm Content Marketing.

Năng động và sáng tạo.

Có kỹ năng làm việc nhóm tốt.

Ưu tiên có kiến thức nền Google Ads, Facebook Ads, Youtube, Zalo, Tiktok…

Tại Công ty Cổ phần JONUX Châu Á Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động và chính sách của công ty.

-Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội , bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…theo chế độ quy định của nhà nước và chế độ quy định của công ty.

- Được phụ cấp ăn trưa, tiền thưởng các dịp lễ tết, thưởng doanh thu, các chế độ sinh nhật, Công đoàn....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần JONUX Châu Á

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin