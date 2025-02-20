Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MẶT TRỜI VÀNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MẶT TRỜI VÀNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ngõ 4 Yecxanh, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
- Quản lý nội dung (bài viết, hình ảnh) các trang mạng xã hội, Website, Insta...
- Đưa ra kế hoạch marketing tốt nhất, tối ưu thường xuyên đúng với insight và thị trường.
- Cùng team xây dựng và thực hiện các chiến dịch Marketing cho công ty, Nhãn hàng
- Phối hợp Designer & video để thiết kế các video quảng cáo & tài liệu marketing
- Các công việc khác theo phân công của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Biết sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, video ở mức cơ bản (CAPCUT)
Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MẶT TRỜI VÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng các chế độ theo Luật lao động, BHXH....
- Nghỉ lễ, Tết theo lịch Nhà Nước; Du lịch hàng năm
- Được trang bị đẩy đủ các điều kiện phục vụ tốt cho công việc.
- Môi trường hoà đồng, năng động, được hỗ trợ tạo điều kiện học nâng cao kiến thức
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM MẶT TRỜI VÀNG
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
