Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT2 - 26 Khu đấu giá Tứ Hiệp, xã Tứ Hiệp, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Triển khai, quản lý và tối ưu các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Facebook ads, Google ads Youtube ads, Tiktok ads...

- Lên ý tưởng và xây dựng nội dung quảng cáo phù hợp với từng kênh.

- Phân tích, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch và đưa ra đề xuất cải tiến.

- Nghiên cứu từ khóa, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh để tối ưu hóa ngân sách và hiệu quả quảng cáo.

- Sử dụng các công cụ thiết kế như Canva, Capcut để tạo ra các nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút khách hàng.

- Chỉnh sửa hình ảnh, video cho các chiến dịch quảng cáo.

- Thực hiện các công việc liên quan khác khi quản lý giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy quảng cáo cho lĩnh vực Y - Dược.

- Nắm chắc các công cụ đo lường và tối ưu quảng cáo.

- Tư duy sáng tạo, nhạy bén với các quảng cáo xu hướng mới.

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết trong công việc.

- Không yêu cầu độ tuổi, giới tính.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương +Thưởng: tổng thu nhập lên đến 15-20 triệu/tháng

Gia nhập đội ngũ VHN Care các bạn sẽ được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kĩ năng liên quan để có thể làm việc một cách độc lập.

Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ sau khi kí hợp đồng chính thức.

Thưởng vào các dịp lễ Tết.

Cơ hội thăng tiến rộng mở nếu có năng lực đáp ứng được công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HÀ NỘI

