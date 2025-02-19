Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH BODAQ VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tố Hữu, Đại Mỗ, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Quản lý, chịu trách nhiệm lên kế hoạch, nội dung content và hình ảnh cho các page Facebook, Tiktok, Instagram,...

Quay các video ngắn cho các chiến dịch quảng bá của cửa hàng

Có khả năng thiết kế bằng canva và biết chỉnh sửa ảnh đơn giản

Nắm bắt xu hướng kịp thời, tìm hiểu tâm lý khách hàng về sản phẩm dịch vụ.

Lập kế hoạch, chiến lược marketing cho thương hiệu.

Quản lý và đảm bảo hiệu quả công việc tốt nhất theo định hướng của thương hiệu.

Cộng tác cùng các team khác, các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã có kinh nghiệm

Hoạt ngôn, Nhanh nhạy, nắm bắt thông tin, thấu hiểu tâm lý.

Yêu cầu biết sử dụng canva, capcut, có gu chụp ảnh và quay video bằng điện thoại,

Cần ứng viên có tinh thần trách nhiệm, kiên trì, cẩn thận, chủ động trong công việc, đúng deadline.

Có kỹ năng làm việc nhóm, tận tâm, tự học hỏi.

Biết tiếng Anh/ biết tiếng Hàn cơ bản là 1 lợi thế

Có khả năng chịu được áp lực

Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận từ 8-15tr + phụ cấp ăn 1 ngày 40k

Được hưởng đầy đủ các chế độ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Nghỉ lễ hàng năm, Lương tháng 13, thưởng Tết,...

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, linh hoạt.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hằng tuần (8h-17h)

Địa chỉ làm việc: BT -07, Roman Plaza, Tố Hữu, Nam Từ Liêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BODAQ VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin