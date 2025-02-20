Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAVIEM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: số 10 Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Triển khai các công việc quảng cáo, tìm kiếm khách hàng tiềm năng

Quản lý tài nguyên quảng cáo ( Acc, BM, Fanpage .. ) , biết cách xử lý kháng cáo để đảm bảo quá trình chạy ads không bị gián đoạn

Viết bài PR giới thiệu về công ty, giới thiệu về sản phẩm quản lý nội dung bài viết trên các kênh online của công ty.

Lên kế hoạch, giám sát, đo lường từng chiến dịch

Nghiên cứu cập nhật công nghệ mới, test hàng

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tổi thiểu 1 năm kinh nghiệm quản lý vận hành kênh TikTok, vận hành chiến dịch Google Ads ( luồng, chuyển đổi, search,...)vận hành & marketing Shopee., Zalo Ads,chạy Facebook Mess, chuyển đổi,..

Am hiểu thuật toán Facebook, Google. zalo, tiktok, shoppe, các công cụ quảng cáo, đo lường (Meta Ads Manager, Google Ads, Google Analytics, Search Console...).Có khả năng viết content, edit video, làm landing page.

Biết cách xử lý kháng cáo khi gặp các tình trạng Disable, retricted...

Sáng tạo, cẩn thận, kỷ luật và chịu được áp lực để phối hợp làm việc với team đạt KPI hàng tháng

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAVIEM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập up to 15-40tr: Lương cứng + KPI + thưởng doanh số.

Được đào tạo, tự chủ trải nghiệm, sáng tạo phát triển bản thân trong Digital Marketing.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng, mở rộng quy mô đội nhóm

Chế độ phúc lợi hấp dẫn, nghỉ lễ tết đầy đủ, du lịch hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LAVIEM GROUP

