Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ cạnh tranh và lập kế hoạch chiến dịch quảng cáo Google Ads.

Xây dựng và triển khai chiến dịch quảng cáo Google Ads, tối ưu chi phí và đảm bảo hiệu quả tối đa.

Viết bài SEO cho website, bài đăng sản phẩm, bài tin tức và bài đăng trên các nền tảng mạng xã hội.

Quản lý website:Đăng bài,tối ưu SEO, xử lý các lỗi phát sinh, đảm bảo trang web hoạt động trơn tru.

Đăng tải và cập nhật nội dung lên fanpage Facebook, Zalo OA, Youtube, Tiktok,…

Chụp và xử lý hậu kỳ hình ảnh sản phẩm mới, hình ảnh gia công sản xuất, hình ảnh kho hàng,…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

Khả năng phân tích dữ liệu, phân tích thị trường và nắm bắt xu hướng.

Nhiệt tình, không ngại khó và ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH và hưởng đầy đủ các chế độ đãi ngộ theo quy định của công ty và nhà nước.

Có phụ cấp theo hiệu quả công việc.

Thời gian thử việc: 02 tháng.

Môi trường làm việc năng động, độc lập, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Nghỉ lễ, Tết theo quy định nhà nước hiện hành.

Được tham gia các hoạt động đoàn thể do công ty tổ chức: du lịch, nghỉ mát, sinh nhật, liên hoan,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Batco Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin