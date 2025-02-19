Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TST VIỆT NAM
- Hà Nội: Đan Phượng, Huyện Đan Phượng
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xây dựng và thực hiện các chiến dịch Marketing, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.
Xây dựng và phát triển các kênh Marketing online và offline để quảng bá sản phẩm, dịch vụ.
Tối ưu hóa các kênh quảng cáo để mang lại hiệu quả tiếp cận khách hàng cao nhất.
Thiết kế hình ảnh, nội dung, banner quảng cáo trên các kênh Marketing.
Quản lý các hoạt động, dự án Marketing, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng.
Phối hợp với các phòng ban liên quan để thực hiện các hoạt động Marketing, quảng cáo.
Báo cáo các số liệu, kết quả hoạt động Marketing theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực Marketing, SEO, Thiết kế, Truyền thông, ...
Thành thạo các công cụ, phần mềm thiết kế như Photoshop, Canva…
Thành thạo các kênh Marketing online như Facebook Ads, Google Ads, Email Marketing ...
Có khả năng sáng tạo, tư duy chiến lược và phân tích dữ liệu.
Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm trong việc xây dựng và triển khai các chiến dịch Marketing thành công.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách phúc lợi cạnh tranh: thưởng lễ, tết, thưởng thâm niên, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
Được đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục.
Cơ hội thăng tiến trong công ty.
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI