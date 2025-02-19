Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Bánh Mì B+ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty cổ phần Bánh Mì B+
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Ô 11 , Lô 5, Đền Lừ 2,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Nhận kế hoạch marketing từ ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch
Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép
Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...
Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động marketing
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Marketing hoặc các công việc tương tự
Có kiến thức Marketing căn bản
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý các kênh Marketing và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing
Kỹ năng làm việc nhóm tốt
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt
Tư duy phân tích tốt
Sáng tạo, linh hoạt
Tại Công ty cổ phần Bánh Mì B+ Thì Được Hưởng Những Gì
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp
• Thu nhập từ 6 triệu – 10 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh Mì B+
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
