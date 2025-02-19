Tuyển Nhân viên Marketing Công ty cổ phần Bánh Mì B+ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Ô 11 , Lô 5, Đền Lừ 2,Hà Nội

Mô Tả Công Việc

Nhận kế hoạch marketing từ ban lãnh đạo, triển khai và theo dõi các hoạt động trong kế hoạch

Tổ chức và đo lường hiệu quả các chiến dịch quảng cáo/truyền thông trên các kênh quảng bá với ngân sách cho phép

Quản lý hệ thống kênh marketing của doanh nghiệp: fanpage, website, email,...

Báo cáo lên cấp trên về hiệu quả hoạt động marketing

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí Nhân viên Marketing hoặc các công việc tương tự

Có kiến thức Marketing căn bản

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý các kênh Marketing và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ Marketing

Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tốt

Tư duy phân tích tốt

Sáng tạo, linh hoạt

Được Hưởng Những Gì

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

• Thu nhập từ 6 triệu – 10 triệu (trao đổi cụ thể khi phỏng vấn)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Bánh Mì B+

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.