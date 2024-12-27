Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH E-Home Institute làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH E-Home Institute làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH E-Home Institute
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
Công Ty TNHH E-Home Institute

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH E-Home Institute

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 70 Phố Nguyễn Vĩnh Bảo, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Xây dựng, phát triển các chiến lược và chiến dịch tiếp thị để marketing cho sản phẩm, dịch vụ của công ty qua nhiều kênh: Mạng xã hội, web, truyền thông, quảng cáo...
- Triển khai các chiến dịch tiếp thị thành công và đánh giá hiệu suất, làm báo cáo.
- Thử nghiệm với nhiều kênh marketing không phải trả tiền hoặc quảng cáo có trả tiền như tạo nội dung, quản lý nội dung số, truyền thông mạng xã hội, tổ chức sự kiện...
- Tạo nội dung có giá trị và hấp dẫn cho trang web và blog, fanpage.
- Xây dựng mối quan hệ chiến lược và hợp tác với các công ty, đại lý và nhà cung cấp.
- Chuẩn bị và giám sát ngân sách tiếp thị hàng quý và hàng năm và phân bổ chi phí một cách khôn ngoan.
- Giám sát và phê duyệt các báo cáo, tài liệu marketing, các ấn phẩm quảng cáo, các bảng đánh giá...
- Đo lường và báo cáo về hiệu suất của các chiến dịch tiếp thị, so sánh với mục tiêu, điều chỉnh khi cần.
- Phân tích thị trường, hành vi người tiêu dùng.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng đại học trở lên các chuyên ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Báo chí - truyền thông hoặc liên quan.
- Kinh nghiệm từ 1-2 năm trở lên trong lĩnh vực marketing.
marketing.
- Có kỹ năng tổ chức, lên kế hoạch, báo cáo,triển khai, giám sát và đánh gia tiến độ chiến dịch tiếp thị.
- Kinh nghiệm trong xác định đối tượng mục tiêu, kênh thu hút khách hàng tiềm năng.
- Sáng tạo, viết nội dung và kịch bản video tốt, biết thiết kế hình ảnh, edit video.
- Có khả năng học hỏi nhanh, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới đáp ứng công việc
- Kiến thức, kỹ năng về các công cụ phân tích trang web (ví dụ: Google Analytics, NetInsight, Omniture, WebTrends).
- Có kinh nghiệm thiết lập và tối ưu hóa các chiến dịch Google Adwords, Facebook Ads.
- Thành thạo các công cụ đo lường hiệu suất.
- Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập, kỹ năng lãnh đạo.
- Kỹ năng giao tiếp.
- Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề.

Tại Công Ty TNHH E-Home Institute Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiện đại, có nhiều cơ hội để phát huy năng lực bản thân.
- Được hưởng mọi chế độ theo luật lao động (BHYT, BHXH, chế độ phép năm…) và phúc lợi theo chính sách công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH E-Home Institute

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH E-Home Institute

Công Ty TNHH E-Home Institute

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 2, Ngõ 213, Phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

