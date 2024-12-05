Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô T2 - 1A, B1 đường D1, P.Tân Phú, TP Thủ Đức (bên cạnh trường mầm non KCNC quận 9), Quận 9

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu

* Hỗ trợ lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch marketing:

* Tham gia vào việc lập kế hoạch chiến dịch marketing.

* Hỗ trợ triển khai các chiến dịch trên các kênh truyền thông như mạng xã hội, email, website, và các phương tiện truyền thông khác.

* Phát triển nội dung sáng tạo:

* Viết bài cho facebook, tiktok, và các trang mạng xã hội.

* Tạo nội dung quảng cáo, thiết kế hình ảnh, video, và các tài liệu marketing khác.

* Nghiên cứu và phân tích thị trường:

* Thu thập và phân tích dữ liệu về thị trường, đối thủ cạnh tranh, và khách hàng.

* Hỗ trợ trong việc thực hiện các khảo sát thị trường và phân tích kết quả.

* Quản lý các kênh truyền thông xã hội:

* Theo dõi, cập nhật và duy trì các trang mạng xã hội của công ty.

* Tương tác với khách hàng trên các nền tảng mạng xã hội, trả lời các câu hỏi và phản hồi ý kiến.

* Hỗ trợ tổ chức sự kiện và hoạt động quảng bá:

* Tham gia vào việc tổ chức các sự kiện, hội thảo, triển lãm, và các hoạt động quảng bá sản phẩm.

* Hỗ trợ chuẩn bị tài liệu, thiết lập gian hàng, và tiếp đón khách hàng.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

* Trình độ học vấn:

* Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Truyền thông, hoặc các ngành liên quan.

* Kỹ năng:

* Kỹ năng viết và giao tiếp tốt.

* Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

* Sáng tạo, chủ động, và có khả năng học hỏi nhanh.

* Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu tốt.

* Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

* Ưu tiên biết sử dụng các công cụ thiết kế (Photoshop, Illustrator) và các nền tảng quản lý mạng xã hội (Facebook, tiktok,…).

Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na Thì Được Hưởng Những Gì

* Học hỏi và phát triển:

* Được đào tạo và hướng dẫn bởi các chuyên gia trong lĩnh vực marketing.

* Cơ hội học hỏi và thực hành các kỹ năng marketing thực tế.

* Môi trường làm việc:

* Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp.

* Tham gia vào các dự án thực tế và có cơ hội đóng góp ý tưởng.

* Chế độ hỗ trợ:

* Hỗ trợ chi phí đi lại và các phụ cấp thực tập là 2.000.000/tháng.

* Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau khi hoàn thành kỳ thực tập.

Thời gian và địa điểm phỏng vấn theo thông tin dưới đây

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Khang Nam Vi Na

