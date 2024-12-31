Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ
Ngày đăng tuyển: 31/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- G27 đường D3, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Lập kế hoạch và sáng tạo nội dung cho website, fanpage và các group Công ty.
Tham gia quay dựng video, phối hợp tốt với team sản xuất video để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho mục tiêu truyền thông.
Theo dõi, đánh giá và đề xuất cải tiến cho các chiến dịch quảng cáo Meta, Google, YouTube, v.v.
Lập kế hoạch từ khoá, viết nội dung và triển khai SEO on-page liên quan đến dịch vụ cho các website thương mại của Công ty.
Nghiên cứu đối thủ, rà soát các đánh giá về thương hiệu và đề xuất giải pháp phù hợp với yêu cầu của từng chiến dịch.
Nghiên cứu, đề xuất phát triển các kênh/đối tác quảng cáo mới cho quản lý bộ phận
Tham gia xây dựng kế hoạch nội dung, ngân sách Marketing với quản lý bộ phận
Quản lý các nhà cung cấp dịch vụ liên quan đến Marketing của Công ty
Tham gia tổ chức sự kiện, hội nghị khách hàng của Công ty
Thực hiện các công việc theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, tự tin trước ống kính để tham gia vào công việc quay dựng/sản xuất video.
Có kinh nghiệm diễn xuất và biết thể hiện cảm xúc khi quay dựng video.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên chuyên ngành Marketing, Báo chí, Truyền thông, Kinh tế, Ngoại thương hoặc các chuyên ngành liên quan
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về sáng tạo nội dung và sản xuất video thương mại

Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực
Đồng nghiệp trẻ, vui vẻ và hòa đồng.
Được tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT theo Bộ Luật Lao Động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ

Công Ty TNHH Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Việt Mỹ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 434 Trường Chinh, Khu Phố 2, Phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

