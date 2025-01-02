Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 774 Trường Chinh, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chụp hình, Chỉnh sửa hình ảnh khi có sản phẩm mới

- Tối ưu hóa hình ảnh theo tiêu chuẩn SEO và yêu cầu của từng kênh bán hàng, sản phẩm đạt tiêu chuẩn để đăng trên website, Shopee, TikTok Shop, và các nền tảng mạng xã hội.

- Thiết kế banner, poster quảng cáo cho các chương trình khuyến mãi và chiến dịch marketing.

- Lên kịch bản, quay dựng và chỉnh sửa video sản phẩm, đảm bảo hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch, tiến độ được yêu cầu: mỗi ngày cần quay dựng tổi thiểu 3 video (2 video ngắn trend và 1 video dài).

- Sáng tạo nội dung video theo xu hướng trên TikTok

- Tối ưu video, đảm bảo chất lượng cao và thu hút người xem

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác của team

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23 – 35 tuổi

- Ít nhất 1 năm kinh nghiệm xử lý hình ảnh, quay dựng video, hoặc vị trí tương đương (có yêu cầu chứng minh). Có khả năng sáng tạo, nghiên cứu và theo kịp xu hướng thị trường.

- Có kinh nghiệm làm việc trên các nền tảng thương mại điện tử (Shopee, TikTok Shop)

- Có kiến thức cơ bản về SEO hình ảnh và video.

- Có kinh nghiệm xây dựng video ngắn theo phong cách TikTok

- Sử dụng thành thạo các công cụ AI (như MidJourney/ Canva Pro, CapCut Pro) để tăng tốc quá trình xử lý hình ảnh và video. Đảm bảo hình ảnh và video đồng bộ, thống nhất thương hiệu trên các kênh bán hàng và mạng xã hội.

- Theo dõi và báo cáo hiệu quả nội dung hình ảnh/video trên các nền tảng.

- Sáng tạo, năng động, chịu được áp lực cao trong công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Cơ hội thăng tiến trong công việc.

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

- Thưởng lễ tết, thưởng tiến độ dự án, thưởng hiệu suất làm việc

- Đóng BHXH đầy đủ theo quy định

- Thời gian làm việc : Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 ( 8h-16h30 ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

