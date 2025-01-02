Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Huge-Fam
- Hồ Chí Minh:
- 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp HCM
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu
- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing (Facebook ads, SEO, SEM,...) trên các kênh theo kế hoạch của Công ty;
- Theo dõi các chỉ số đo hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất các phương án tối ưu;
- Thu thập các dữ liệu, tổng hợp và báo cáo hiệu quả hoạt động của các kênh Digital theo tuần/ tháng/ quý;
- Hỗ trợ các sự kiện của phòng Marketing (Chụp hình, quay talkshow, chạy sự kiện,...);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Marketing Executive.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing
- Ưu tiên hướng ngoại, năng động, chăm chỉ và nhiệt tình,chủ động cao trong công việc;
- Giọng nói lưu loát và tự tin;
- Ưu tiên các bạn có ngoại hình;
- Năng động, nhiệt tình, thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm.
- Ưu tiên các bạn thực tập full time từ 3 tháng trở lên;
- Ưu tiên các bạn cóGPA từ khátrở lên
Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ tham gia các khóa học, khóa đào tạo nội bộ phục vụ phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân;
- Quà các ngày lễ trong năm như: 08/03, 20/10, Trung thu, Tết Âm lịch,...;
- Phụ cấp cơm trưa;
- Hỗ trợ gửi xe;
- Tham gia các sự kiện nội bộ tại công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
