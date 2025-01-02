Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Công ty TNHH Huge-Fam
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty TNHH Huge-Fam

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Mức lương
Từ 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp HCM

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Từ 2 Triệu

- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing (Facebook ads, SEO, SEM,...) trên các kênh theo kế hoạch của Công ty;
- Theo dõi các chỉ số đo hiệu quả của các chiến dịch và đề xuất các phương án tối ưu;
- Thu thập các dữ liệu, tổng hợp và báo cáo hiệu quả hoạt động của các kênh Digital theo tuần/ tháng/ quý;
- Hỗ trợ các sự kiện của phòng Marketing (Chụp hình, quay talkshow, chạy sự kiện,...);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Marketing Executive.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên đại học năm 4chuyên ngành Marketing, Truyền thônghoặc các chuyên ngành khác có liên quan;có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing
có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing
- Ưu tiên hướng ngoại, năng động, chăm chỉ và nhiệt tình,chủ động cao trong công việc;
- Giọng nói lưu loát và tự tin;
- Ưu tiên các bạn có ngoại hình;
- Năng động, nhiệt tình, thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm.
- Ưu tiên các bạn thực tập full time từ 3 tháng trở lên;
- Ưu tiên các bạn cóGPA từ khátrở lên

Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp lương thực tập: 2,000,000 đồng/tháng;
- Được hỗ trợ tham gia các khóa học, khóa đào tạo nội bộ phục vụ phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân;
- Quà các ngày lễ trong năm như: 08/03, 20/10, Trung thu, Tết Âm lịch,...;
- Phụ cấp cơm trưa;
- Hỗ trợ gửi xe;
- Tham gia các sự kiện nội bộ tại công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Huge-Fam

Công ty TNHH Huge-Fam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 72 Nguyễn Đình Chiểu , Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-marketing-thu-nhap-tu-2-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job274797
