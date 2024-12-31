Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Go Beyond Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc

- Tìm hiểu về thị trường sản phẩm , thị trường ngách, phân chia các thị trường ngách

- Tạo các danh sách email theo chủ đề, từng nhóm đối tượng khách hàng

- Tìm kiếm và xây dựng được tập khách hàng mới, khách hàng tiềm năng qua email

- Quản lý quy trình email marketing một cách hiệu quả, quản lý các chương trình đạt đến chỉ số nhất định về tỷ lệ mở, tỷ lệ xem ... góp phần tăng tỷ lệ mua hàng, gia tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng

Yêu Cầu Công Việc

- Đã có kinh nghiệm sử dụng Mailchimp/Klaviyo hoặc các phần mềm khác tương đương

- Có khả năng sử dụng tiếng Anh.

- Kinh nghiệm trên 6 tháng

Quyền Lợi

- Mức lương: 8.000.000-12.000.000 + Bonus

- Mức lương tương xứng với kết quả, giá trị tạo ra; review lương 6 tháng 1 lần

- Lương tháng thứ 13

- Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp như gia đình, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau

- Cơ hội phát triển cao trong nghề nghiệp, được đào tạo các kiến thức chuyên sâu từ nội bộ và bên ngoài

- Công ty hỗ trợ các phúc lợi cho vị trí fulltime: BHYT - BHXH, cơm trưa, sinh nhật, team building

- Du lịch 1 năm 2 lần cùng toàn công ty. Và còn rất nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn khác nữa.

⏰Thời gian: 8h-17h, T2 - T6 và T7 Remote

Cách Thức Ứng Tuyển

