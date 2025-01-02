Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 230A Kha Vạn Cân, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách khảo sát thị trường; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trực tiếp/gián tiếp theo yêu cầu.

- Thực hiện các báo cáo thị trường có liên quan.

- Làm việc với các nhà cung cấp, triển khai, phối hợp thực hiện, tổ chức các chương trình marketing, sự kiện... (demo, text sản phẩm, roadshow, activation,...)

- Phối hợp QLCH/ASM theo dõi hoạt động kinh doanh, mức độ tương thích của hoạt động MKT tại điểm bán ( nếu có)

- Phối hợp triển khai chương trình trưng bày sản phẩm, biển quảng cáo, POSM các kênh phân phối webside của Công ty

- Chịu trách nhiệm về website, fanpage; phát triển và kiểm soát thông tin trên website, mạng xã hội của Công ty

- Thực hiện các chương trình khuyến mãi, chương trình quảng bá cho khách hàng, người tiêu dùng

- Báo cáo định kỳ: Dựa trên kế hoạch đã đặt ra, thực hiện và báo cáo Quản lý trực tiếp/ Ban giám đốc ( hàng tuần, hàng tháng)

- Báo cáo đột xuất các công việc phát sinh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đại học chuyên ngành Marketing, Báo chí, Quản trị Kinh doanh...

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong mảng Trade Marketing

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Retail, FMCG

- Hiểu rõ các nguyên tắc MKT, nghiên cứu thị trường & chiến lược tiếp thị

- Kiến thức về hành vi khách hàng, xu hướng mua sắm & phân khúc thị trường.

Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho nhân viên

Thưởng lễ,tết,lương tháng 13

Team building, year end party hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MR RIN GROUP

