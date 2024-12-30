Tuyển Nhân viên Marketing TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 240 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức - TP Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1. Công tác Truyền thông

1.1. Triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu trường và thương hiệu các sản phẩm của trường (Bộ nhận diện, định vị, hình ảnh, tính cách, hoạt động truyền thông)

1.2. Thực hiện marketing quảng cáo:

- Lập kế hoạch và triển khai để tiếp cận khách hàng bằng hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội (Facebook, Zalo), Google, Youtube, Cốc cốc, v.vv..

- Quản lý, vận hành và tối ưu các chiến dịch quảng cáo. Tổ chức đo lường mức độ hiệu quả của các chiến dịch Marketing để có phương án điều chỉnh và triển khai những hoạt động truyền thông/quảng cáo trong tương lai.

1.3. Content marketing:

- Xây dựng ý tưởng cho hoạt động quảng cáo, truyền thông

- Sáng tạo nội dung cho website, mạng xã hội, diễn đàn, sự kiện, vv..

- Xây dựng tài liệu Marketing : catalogue, video, vật phẩm quảng cáo,vv, ...

1.4. Tổ chức sự kiện online - offline nội bộ và bên ngoài (Các cuộc thi, sự kiện theo tháng/ theo chủ đề, hỗ trợ hình ảnh truyền thông các cuộc thi quốc tế, giao lưu với các trường khác)

1.5. Phối hợp các đơn vị/ phòng ban, tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ (Tổ chức các hoạt động truyền thông/ các sự kiện nội bộ, các hoạt động trang trí trường/ trung tâm, hoạt động thăm viếng ban ngành/ đối tác/ khách hàng ...)

1.6. Khảo sát, Thống kê thị trường

2. Công tác tuyển sinh

1.1. Xây dựng kế hoạch cho các hoạt động quảng bá tuyển sinh và marketing cho các chương trình đào tạo của Trường phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Trường và tình hình thực tế.

1.2. Tổ chức các hoạt động khảo sát khảo sát thị trường với các điểm trường/ khu vực

1.3. Tổ chức các hoạt động quảng bá tuyển sinh:

- Chủ động tìm giải pháp tiếp cận khách hàng tiềm năng: Phụ huynh, học sinh, doanh nghiệp để giới thiệu các thông tin về các chương trình của Trường.

- Đăng thông tin tuyển sinh và tổ chức các chương trình tư vấn tuyến sinh theo hình thức online, offline đến các đối tượng khách hàng mục tiêu.

3. Thực hiện công tác báo cáo

- Định kỳ/ đột xuất báo cáo tình hình, kết quả hoạt động cho Ban Giám hiệu.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Dịch vụ, Marketing, Kinh doanh và các chuyên ngành liên quan Kinh tế khác

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm, ưu tiên trong lĩnh vực giáo dục đào tạo

Tiếng Anh giao tiếp tốt, đọc hiểu các tài liệu tiếng Anh

Thành thạo các ứng dụng văn phòng

Tại TRƯỜNG CAO ĐẲNG AN NINH MẠNG ISPACE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13

BHXH-BHYT-BHTN theo quy định

Thời gian làm việc: Từ T2 đến sáng T7

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và năng động

Địa điểm làm việc: 240 Võ Văn Ngân, P. Bình Thọ, Thủ Đức, TP.HCM.

