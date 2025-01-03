Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO
Ngày đăng tuyển: 03/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/02/2025
Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 774 Trường Chinh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

•Lên kịch bản, quay dựng, chỉnh sửa video Tiktok
•Chụp hình, chỉnh sửa ảnh khi có sản phẩm mới
•Thiết kế banner
•Đăng đầy đủ sản phẩm của công ty, chỉnh sửa, tối ưu sản phẩm
•Quản lý CTKM
•Chăm sóc khách hàng, xử lý đơn khi có đơn hàng phát sinh
•Phân tích bán hàng
•Làm các công việc khi được phân công

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm việc với nền tảng TikTok hoặc các kênh mạng xã hội khác.
• Kỹ năng sáng tạo nội dung video, quay, edit video
• Khả năng phân tích số liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
• Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO Thì Được Hưởng Những Gì

• Cơ hội thăng tiến trong công việc.
• Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.
• Thưởng lễ tết, thưởng tiến độ dự án, thưởng hiệu suất làm việc
• Đóng BHXH đầy đủ theo quy định
•Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 ( 8h-16h30 ).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA & THƯƠNG MẠI BÌNH DƯƠNG - FABICO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 604, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

