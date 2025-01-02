Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN
Ngày đăng tuyển: 02/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 150 Ter Bùi Thị Xuân, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch Digital Marketing (SEO, Google Ads, Facebook Ads, Tiktok, Zalo Ads, Email Marketing,...).
Phối hợp thực hiện tối ưu website, nội dung bài viết SEO.
Sáng tạo nội dung, mẫu quảng cáo và lên ý tưởng cho các định dạng quảng cáo nhằm tối ưu chiến dịch
Phối hợp với bộ phận thiết kế để xây dựng nội dung sáng tạo và hấp dẫn tối ưu hiệu quả quảng cáo
Quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, website.
Nghiên cứu, cập nhập công nghệ, thuật toán và thủ thuật mới của Google, Facebook
Đo lường và báo cáo kết quả chuyển đổi từ các chiến dịch quảng cáo cho cấp trên theo tháng/quý/năm
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
- Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong Digital Marketing.
- Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích như Google Analytics, Facebook Business Suite, Ads Manager.
- Có kiến thức chuyên sâu về Marketing, Digital Marketing. Có kinh nghiệm triển khai các hoạt động Digital Marketing, Performance Ads các kênh Google: GDN, Search, Youtube, Facebook, Zalo, Tiktok...
- Tư duy sáng tạo, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề.
- Kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập & Phúc lợi: Theo chính sách phúc lợi của công ty.
- Lương thỏa thuận
- Hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN), nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.
- Thưởng các ngày lễ lớn, thưởng hiệu quả kinh doanh
- Tham gia các hoạt động gắn kết ý nghĩa.
- Và nhiều phúc lợi khác theo quy định của luật lao động Việt Nam.
- Môi trường làm việc có nhiều cơ hội thăng tiến, năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIẾT SƠN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 150 TER BÙI THỊ XUÂN, PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

