Tuyển Nhân viên Marketing VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 51 đường số 69 - TML, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Nghiên cứu và phân tích thị trường, khách hàng mục tiêu, xu hướng ngành hàng hóa dược, mỹ phẩm để xây dựng kế hoạch marketing phù hợp.

- Lên ý tưởng và triển khai các chiến dịch marketing nhằm quảng bá sản phẩm, tăng nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số.

- Xây dựng nội dung sáng tạo cho các kênh truyền thông như website, mạng xã hội, email marketing, và các tài liệu bán hàng; đảm bảo nội dung chuyên nghiệp, hấp dẫn và đúng thông điệp thương hiệu.

- Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng.

- Phối hợp với bộ phận thiết kế để phát triển các tài liệu quảng cáo, hình ảnh sản phẩm, video giới thiệu, và các nội dung truyền thông khác.

- Tổ chức và tham gia các sự kiện giới thiệu sản phẩm, hội thảo chuyên đề, triển lãm ngành hàng để tiếp cận khách hàng và đối tác tiềm năng.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch marketing; lập báo cáo và đề xuất giải pháp cải thiện để đạt mục tiêu KPI.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Marketing, QTKD,...

- Kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương

- Mạnh về Content, Digital, Campaign

Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và có cơ hội phát triển,

- Chế độ theo luật LĐ, du lịch, thưởng lễ,...

- Du lịch, khám sức khỏe định kỳ hàng năm

- Được đào tạo và hỗ trợ để hoàn thành chỉ tiêu, có định hướng rõ ràng khi làm việc

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN KHOA HỌC MỸ PHẨM VÀ SỨC KHỎE EBB

