Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 30/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/01/2025
CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm liên hệ hợp tác với các KOL/KOC, mở rộng kênh tuyển dụng và duy trì kênh.
Điều phối việc quản lý KOL/KOC, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng, thù lao, sáng tạo nội dung, phát hành nội dung, đánh giá dữ liệu...
Điều phối việc quản lý các nhà cung ứng (agency), bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng, thù lao, sáng tạo nội dung, phát hành nội dung, đánh giá dữ liệu...
Căn cứ vào tình hình phát triển của công ty và nhu cầu phát triển kinh doanh để xây dựng chiến lược và kế hoạch KOL/KOC phù hợp.
Tiến hành giám sát và phân tích dữ liệu về mức độ hiển thị nội dung của KOL/KOC và phân phối sản phẩm, nghiên cứu các quy tắc nền tảng và đề xuất phương án cải tiến phù hợp.
Dựa theo đặc điểm cá nhân của KOL/KOC và nhu cầu kinh doanh của công ty để xây dựng kế hoạch và phân bổ công việc hợp lý nhằm tối đa hóa giá trị cá nhân và nguồn lực công ty.
Vận hành các hoạt động và chương trình trên sàn TMDT nhằm phục vụ cho công việc có liên quan.
Các công việc khác liên quan đến KOL/KOC theo nhu cầu phát triển kinh doanh của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, hoặc kinh nghiệm trong việc quản lý người nổi tiếng trong các tổ chức quản lý người nổi tiếng/truyền thông/MCN trên Internet và các ngành khác, với nguồn tài nguyên người nổi tiếng phong phú.
Thuần thục quy trình phát sóng trực tiếp (livestream) và video TikTok, có phương pháp nhất định trong việc tìm kiếm KOL/KOC và có kinh nghiệm xây dựng hệ thống phát triển nhân sự.
Có kỹ năng giao tiếp xã hội tốt, trí tuệ cảm xúc cao, kỹ năng tổ chức và điều phối tốt.
Có trách nhiệm, chịu được áp lực, có ý thức phục vụ và khả năng học hỏi tốt.
Có kiến thức về mỹ phẩm dưỡng da, làm đẹp, biết trang điểm cá nhân.
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực làm đẹp hoặc mỹ phẩm.
Thường xuyên cập nhật xu hướng mới, biết cách bắt trend.

Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước
Hỗ trợ phí gửi xe
Du lịch hoặc team building hàng năm
Thưởng thâm niên, Thưởng dự án, Thưởng cuối năm
Thu nhập: Thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM SMD VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 420/1 Đường Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

