Tuyển Nhân viên môi trường CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Chung cư Lotus Sen Hồng( dưới chân cầu vượt Sóng Thần) QL1A, An Bình, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên môi trường Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

- Tìm kiếm thông tin khách hàng trong lĩnh vực xử lý nước thải, rác thải, mùi hôi...trên toàn quốc.

- Chăm sóc, tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sự cố môi trường.

- Khảo sát hệ thống và lên phương án xử lý cho khách hàng. Sẵn sàng đi công tác theo yêu cầu của công việc.

Yêu Cầu Công Việc

- Trình độ cao đẳng, đại học , ưu tiên có hiểu biết về môi trường

- Nhanh nhẹn, nhạy bén, có trách nhiệm trong công việc. Có khả năng giao tiếp, thuyết phục tốt.

- Thành thạo tin học văn phòng.

- Ưu tiên ứng viên nữ. Công ty sẽ hướng dẫn kỹ năng sale.

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 7 - 10 triệu/ tháng + Hoa hồng. Thu nhập lên tới 20 triệu/ tháng

- Chế độ công tác phí, ăn trưa, xe.

- BHXH, BHYT, BHTN, tham quan, lương tháng 13, nghỉ phép, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động hiện hành và theo quy định của Công ty;

- Được làm việc trong môi trường năng động, hiện đại; Cơ hội thăng tiến cao

- Làm việc từ thứ 2 đến hết thứ 6 hằng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG GREEN-S

