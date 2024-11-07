Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 25 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên

Mua hàng và theo dõi đơn hàng:

- Giao dịch, đàm phán với nhà cung cấp trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn hàng đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và có giá hợp lý cho Công ty.

- Làm hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng, đảm bảo chất lượng và tiến độ các đơn hàng.

- Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.

- Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng.

- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa.

- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

Phát triển nhà cung cấp:

- Tìm kiếm, phát triển các nguồn nguyên liệu và nhà cung cấp thông qua kênh internet, thương mại điện tử, hội chợ...

- Trực tiếp hoặc tổ chức giao dịch với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên nghành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan (Ưu tiên Đại học Ngoại thương).

- Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).

- Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

- Sử dụng tốt tin học văn phòng: MS Office, Thư điện tử,...

- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty như thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch cùng công ty, lương tháng 13,...

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

- Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

