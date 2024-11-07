Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Thu mua/Mua hàng Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 25 Gia Quất, Thượng Thanh, Long Biên

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Mua hàng và theo dõi đơn hàng:
- Giao dịch, đàm phán với nhà cung cấp trong và ngoài nước để tìm kiếm nguồn hàng đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn và có giá hợp lý cho Công ty.
- Làm hợp đồng và theo dõi tiến độ thực hiện các hợp đồng, đảm bảo chất lượng và tiến độ các đơn hàng.
- Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa.
- Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng.
- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa.
- Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.
Phát triển nhà cung cấp:
- Tìm kiếm, phát triển các nguồn nguyên liệu và nhà cung cấp thông qua kênh internet, thương mại điện tử, hội chợ...
- Trực tiếp hoặc tổ chức giao dịch với các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên nghành kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác liên quan (Ưu tiên Đại học Ngoại thương).
- Tiếng Anh thành thạo (nghe, nói, đọc, viết).
- Yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
- Sử dụng tốt tin học văn phòng: MS Office, Thư điện tử,...

Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đóng BHXH và hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty như thưởng lễ, tết, sinh nhật, hiếu hỉ, du lịch cùng công ty, lương tháng 13,...
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
- Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Công ty TNHH thực phẩm sạch thương mại T&P

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 25, phố Gia Quất, quận Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

