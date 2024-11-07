Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
Thu mua/Mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI

Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm nhà cung cấp nguyên liệu và bao bì mỹ phẩm với đối tác nước ngoài.
Trao đổi về giá cả, hàng mẫu, phương thức vận chuyến và các chính sách liên quan
Cung cấp các thông tin hoặc báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp khi có yêu cầu
Tiến hành mua hàng và đảm báo các chỉ tiêu: chất lượng, số lượng, thông số, thời gian giao hàng ...
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và viết email chuyên nghiệp
Thành thạo tiếng Anh
Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng quốc tế, thương mại quốc tế và logistics
Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt
Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu và thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty
Được đào tạo về quy trình mua hàng quốc tế và các kỹ năng liên quan
Được tham gia các hoạt động team building, liên hoan Quý, sinh nhật nhân viên, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất