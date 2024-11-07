Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thu mua/Mua hàng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI
Mức lương
Từ 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Tìm nhà cung cấp nguyên liệu và bao bì mỹ phẩm với đối tác nước ngoài.
Trao đổi về giá cả, hàng mẫu, phương thức vận chuyến và các chính sách liên quan
Cung cấp các thông tin hoặc báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp khi có yêu cầu
Tiến hành mua hàng và đảm báo các chỉ tiêu: chất lượng, số lượng, thông số, thời gian giao hàng ...
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 10 triệu và thỏa thuận theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
