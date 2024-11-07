Tuyển Thu mua/Mua hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 306/19 Đặng Thùy Trâm, P.13, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thu mua/Mua hàng Với Mức Lương Từ 10 Triệu

Tìm nhà cung cấp nguyên liệu và bao bì mỹ phẩm với đối tác nước ngoài.

Trao đổi về giá cả, hàng mẫu, phương thức vận chuyến và các chính sách liên quan

Cung cấp các thông tin hoặc báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp khi có yêu cầu

Tiến hành mua hàng và đảm báo các chỉ tiêu: chất lượng, số lượng, thông số, thời gian giao hàng ...

Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế đối ngoại, Thương mại quốc tế, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan

Thành thạo tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và viết email chuyên nghiệp

Thành thạo tiếng Anh

Có kiến thức cơ bản về quy trình mua hàng quốc tế, thương mại quốc tế và logistics

Kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt

Cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 10 triệu và thỏa thuận theo năng lực

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật

Thưởng các ngày lễ, Tết theo quy định của công ty

Được đào tạo về quy trình mua hàng quốc tế và các kỹ năng liên quan

Được tham gia các hoạt động team building, liên hoan Quý, sinh nhật nhân viên, lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM HÙNG LỢI

