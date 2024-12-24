Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH PORA
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 296 DT748, An Sơn, An Điền, Bến Cát, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Đàm phán đơn hàng
Theo dõi đơn hàng mua hàng
Theo dõi công nợ, làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp
Các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao
Lập đơn hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm mua hàng
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm ngành wicker
Có kỹ năng sử dụng Microsoft Office, Excel tốt.
Kỹ năng đàm phán thương lượng
Quản lý thời gian, sắp xếp công việc
Kỹ năng team work và làm việc độc lập
Có tinh thần trách nhiệm cao
Nhạy bén, linh động trong xử lý tình huống
Giao tiếp hiệu quả trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH PORA Thì Được Hưởng Những Gì
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Được đào tạo, bồi dưỡng thêm chuyên môn
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, phép năm, nghỉ các ngày lễ lớn ...)
Được đánh giá năng lực và kết quả làm việc hàng tháng, hàng quý.
Chính sách lương, phúc lợi công bằng và cạnh tranh
Du lịch hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PORA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
