Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH PORA làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 296 DT748, An Sơn, An Điền, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Đàm phán đơn hàng

Theo dõi đơn hàng mua hàng

Theo dõi công nợ, làm thủ tục thanh toán cho nhà cung cấp

Các nhiệm vụ khác khi được cấp trên giao

Lập đơn hàng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 2 năm kinh nghiệm mua hàng

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm ngành wicker

Có kỹ năng sử dụng Microsoft Office, Excel tốt.

Kỹ năng đàm phán thương lượng

Quản lý thời gian, sắp xếp công việc

Kỹ năng team work và làm việc độc lập

Có tinh thần trách nhiệm cao

Nhạy bén, linh động trong xử lý tình huống

Giao tiếp hiệu quả trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH PORA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.

Được đào tạo, bồi dưỡng thêm chuyên môn

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định luật hiện hành (Bảo hiểm xã hội, phép năm, nghỉ các ngày lễ lớn ...)

Được đánh giá năng lực và kết quả làm việc hàng tháng, hàng quý.

Chính sách lương, phúc lợi công bằng và cạnh tranh

Du lịch hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PORA

