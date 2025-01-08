Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô B - 3B5 - CN Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thới Hòa, Bến Cát, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Phụ trách tìm kiếm, lựa chọn và đánh giá nhà cung cấp nguyên vật liệu, hàng hóa phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Thực hiện đàm phán, thương lượng giá cả, điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.

Quản lý hợp đồng mua hàng, đảm bảo việc giao nhận hàng hóa đúng tiến độ, chất lượng và số lượng.

Theo dõi, làm ĐNTT và kiểm soát chi phí mua hàng, tìm kiếm các giải pháp tối ưu hóa chi phí.

Lập kế hoạch mua hàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động mua hàng.

Cập nhật thông tin thị trường, giá cả nguyên vật liệu, hàng hóa.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Logistics, cơ khí, quản lý công nghiệp hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thu mua/mua hàng ngành cơ khí.

Có kỹ năng đàm phán, thương lượng tốt.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10 - 12 triệu

Thưởng tháng/năm theo kết quả kinh doanh

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Được tham gia BH24h

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS

