Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: KCN Mỹ Xuân B1

- Đại Dương, Thị xã Phú Mỹ, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mua hàng các mảng: Vật tư, cơ điện, phụ tùng ,máy móc cho Nhà máy sản xuất Các công việc:
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 30, không yêu cầu giới tính Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc hiểu biết, đam mê tìm hiểu về lĩnh vực cơ khí, có kiến thức về hàng hóa và đánh giá được biến động của thị trường. Tiếng Anh thành thạo: Nghe - Nói -Đọc - Viết ( cò phỏng vấn tiếng Anh) Chăm chỉ, chịu khó học hỏi nếu chưa có kinh nghiệm Có định hướng công việc rõ ràng
Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Thì Được Hưởng Những Gì

CÓ XE ĐƯA RƯỚC VỚI NHÂN VIÊN Ở HCM ( Đón ở Bình Thạnh và Gò Vấp lúc 6h15 hàng ngày) Nếu ứng viên muốn làm việc tại HCM hoặc Phú Mỹ - Bà Rịa thì phải đồng ý lên Bình Dương làm việc khoảng 06 tháng, sau đó mới về khu vực làm việc theo yêu cầu Phụ cấp sất ăn trưa, phụ cấp tiền nhà ở, đi lại... Được ký HĐLĐ có đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp. Bảo hiểm tai nạn 24/24. Thưởng lễ, tết, lương tháng 13... Công việc ổn định/ lâu dài. Có cơ hội học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

