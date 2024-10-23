Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, Thị xã Phú Mỹ, Phú Mỹ

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Mua hàng các mảng: Vật tư, cơ điện, phụ tùng ,máy móc cho Nhà máy sản xuất Các công việc:

Mua hàng các mảng: Vật tư, cơ điện, phụ tùng ,máy móc cho Nhà máy sản xuất

Các công việc:

Tìm kiếm, so sánh, nhận báo giá từ các Nhà cung cấp Nhập và làm các số liệu trên hệ thống SAP trogn quá trình đặt và theo dõi đơn hàng Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Tìm kiếm, so sánh, nhận báo giá từ các Nhà cung cấp

Nhập và làm các số liệu trên hệ thống SAP trogn quá trình đặt và theo dõi đơn hàng

Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi dưới 30, không yêu cầu giới tính Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc hiểu biết, đam mê tìm hiểu về lĩnh vực cơ khí, có kiến thức về hàng hóa và đánh giá được biến động của thị trường. Tiếng Anh thành thạo: Nghe - Nói -Đọc - Viết ( cò phỏng vấn tiếng Anh) Chăm chỉ, chịu khó học hỏi nếu chưa có kinh nghiệm Có định hướng công việc rõ ràng

Tuổi dưới 30, không yêu cầu giới tính

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan

Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc hiểu biết, đam mê tìm hiểu về lĩnh vực cơ khí, có kiến thức về hàng hóa và đánh giá được biến động của thị trường.

Tiếng Anh thành thạo: Nghe - Nói -Đọc - Viết ( cò phỏng vấn tiếng Anh)

Chăm chỉ, chịu khó học hỏi nếu chưa có kinh nghiệm

Có định hướng công việc rõ ràng

Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Thì Được Hưởng Những Gì

CÓ XE ĐƯA RƯỚC VỚI NHÂN VIÊN Ở HCM ( Đón ở Bình Thạnh và Gò Vấp lúc 6h15 hàng ngày) Nếu ứng viên muốn làm việc tại HCM hoặc Phú Mỹ - Bà Rịa thì phải đồng ý lên Bình Dương làm việc khoảng 06 tháng, sau đó mới về khu vực làm việc theo yêu cầu Phụ cấp sất ăn trưa, phụ cấp tiền nhà ở, đi lại... Được ký HĐLĐ có đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp. Bảo hiểm tai nạn 24/24. Thưởng lễ, tết, lương tháng 13... Công việc ổn định/ lâu dài. Có cơ hội học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp

CÓ XE ĐƯA RƯỚC VỚI NHÂN VIÊN Ở HCM ( Đón ở Bình Thạnh và Gò Vấp lúc 6h15 hàng ngày)

Nếu ứng viên muốn làm việc tại HCM hoặc Phú Mỹ - Bà Rịa thì phải đồng ý lên Bình Dương làm việc khoảng 06 tháng, sau đó mới về khu vực làm việc theo yêu cầu

Phụ cấp sất ăn trưa, phụ cấp tiền nhà ở, đi lại...

Được ký HĐLĐ có đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp.

Bảo hiểm tai nạn 24/24.

Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

Công việc ổn định/ lâu dài.

Có cơ hội học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin