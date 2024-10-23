Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thép Nam Kim làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
- Bình Dương: KCN Mỹ Xuân B1
- Đại Dương, Thị xã Phú Mỹ, Phú Mỹ
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Mua hàng các mảng: Vật tư, cơ điện, phụ tùng ,máy móc cho Nhà máy sản xuất
Các công việc:
Mua hàng các mảng: Vật tư, cơ điện, phụ tùng ,máy móc cho Nhà máy sản xuất
Các công việc:
Tìm kiếm, so sánh, nhận báo giá từ các Nhà cung cấp Nhập và làm các số liệu trên hệ thống SAP trogn quá trình đặt và theo dõi đơn hàng Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Tìm kiếm, so sánh, nhận báo giá từ các Nhà cung cấp
Nhập và làm các số liệu trên hệ thống SAP trogn quá trình đặt và theo dõi đơn hàng
Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi dưới 30, không yêu cầu giới tính
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan
Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc hiểu biết, đam mê tìm hiểu về lĩnh vực cơ khí, có kiến thức về hàng hóa và đánh giá được biến động của thị trường.
Tiếng Anh thành thạo: Nghe - Nói -Đọc - Viết ( cò phỏng vấn tiếng Anh)
Chăm chỉ, chịu khó học hỏi nếu chưa có kinh nghiệm
Có định hướng công việc rõ ràng
Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim Thì Được Hưởng Những Gì
CÓ XE ĐƯA RƯỚC VỚI NHÂN VIÊN Ở HCM ( Đón ở Bình Thạnh và Gò Vấp lúc 6h15 hàng ngày)
Nếu ứng viên muốn làm việc tại HCM hoặc Phú Mỹ - Bà Rịa thì phải đồng ý lên Bình Dương làm việc khoảng 06 tháng, sau đó mới về khu vực làm việc theo yêu cầu
Phụ cấp sất ăn trưa, phụ cấp tiền nhà ở, đi lại...
Được ký HĐLĐ có đầy đủ chế độ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp.
Bảo hiểm tai nạn 24/24.
Thưởng lễ, tết, lương tháng 13...
Công việc ổn định/ lâu dài.
Có cơ hội học hỏi, nâng cao kinh nghiệm và phát triển nghề nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thép Nam Kim
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI