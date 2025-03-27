Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Flexispot Smart Home Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Thành phố mới, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Phụ trách công việc tìm kiếm và phát triển các nhà cung cấp ODM, bao gồm tìm nguồn cung ứng, đánh giá, kiểm tra nhà máy, đàm phán các điều kiện kinh doanh, ký kết hợp đồng và lập hồ sơ nhà cung cấp.

- Chịu trách nhiệm rà soát, lựa chọn nhà máy gia công bên ngoài cho các dự án mới

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và đàm phán chi phí sản xuất thử, giá sản xuất đại trà và chi phí bất thường của các nhà máy gia công thuê ngoài. Biết mô hình quản lý chi phí BOM, làm quen với việc tính toán chi phí của các loại nguồn nguyên vật liệu cũng như sản xuất và lắp ráp và đảm bảo giá thành sản phẩm tổng thể mang tính cạnh tranh

- Phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm thu mua 2 năm trở lên, ưu hạng mục đồ nội thất, nội thất gỗ dạng tấm, nội thất gỗ nguyên khối, nội thất bằng gỗ thép, hoặc sản phẩm ngoài trời, nội thất sân vườn, nội thất mây,

- Ưu tiên ứng viên có quen biết sẵn các nhà cung cấp Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến nội thất, nội thất gỗ, ngoại thất.

- Có thể đi công tác bên ngoài

- Kỹ năng đàm phán tốt, có khả năng phân tích chi phí và quản lý nhà máy thuê ngoài.

- Tinh thần trách nhiệm cao, có thể phân tích và giải quyết vấn đề tốt, kỹ năng giao tiếp tốt có thể phối hợp công việc với các bộ phận khác trong công ty và đối tác bên ngoài.

Tại Công Ty TNHH Flexispot Smart Home Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Flexispot Smart Home Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.