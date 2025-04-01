Tuyển Nhân viên mua hàng Abbott làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Abbott
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
Abbott

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Abbott

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Abbott Healthcare Việt Nam – Bình Dương

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Chức năng công việc chính/ Primary Job Function:
• Mua nguyên liệu./ Purchasing Raw Material (Include APIs and Excipients) Procurement.
• Cung ứng nguyên liệu cho các dự án đang phát triển./ Procure for Business Development
• Dự án M&P./ M&P Project
• Tuân thủ đăng ký./ Regulatory Compliance
• Phối hợp cùng Tài chính./ Work with Finance
• Kết nối với các bộ phận cung ứng toàn cầu của Abbott./ Abbott Procurement Network
• Báo cáo lên cấp cao hơn về các thách thức mạng lưới để hỗ trợ trong các tình huốc thách thức (Cung ứng trễ, tăng giá,…)./ Escalation of Challenges with Network to support on situation (Supply delay, Price Increase, etc)
Trách nhiệm công việc cốt lỗi/ Core Job Responsibilities:
• Thực hiện các hoạt động mua sắm, tạo PO từ PR đã được phê duyệt hàng ngày, đấu thầu và hoàn tất hợp đồng./Conducting day to day commercial procurements activities including PO creation from approved PR, Bidding process, Contract finalization etc
• Theo dõi và giám sát Nhà Cung Cấp, đảm bảo giao hàng đúng thời gian đã thỏa thuận./ Supplier follow up and ensuring timely delivery.
• Làm việc với bộ phận chất lượng và Nhà Cung cấp để xác định ngày đánh giá trực tiếp tại nhà máy /Working with Quality and the supplier to align on Audit dates at the manufacturing site.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Abbott Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Abbott

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Abbott

Abbott

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 02 Ngo Duc Ke, Dist. 1, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

