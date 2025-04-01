Tuyển Nhân viên mua hàng Abbott làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chức năng công việc chính/ Primary Job Function:

• Mua nguyên liệu./ Purchasing Raw Material (Include APIs and Excipients) Procurement.

• Cung ứng nguyên liệu cho các dự án đang phát triển./ Procure for Business Development

• Dự án M&P./ M&P Project

• Tuân thủ đăng ký./ Regulatory Compliance

• Phối hợp cùng Tài chính./ Work with Finance

• Kết nối với các bộ phận cung ứng toàn cầu của Abbott./ Abbott Procurement Network

• Báo cáo lên cấp cao hơn về các thách thức mạng lưới để hỗ trợ trong các tình huốc thách thức (Cung ứng trễ, tăng giá,…)./ Escalation of Challenges with Network to support on situation (Supply delay, Price Increase, etc)

Trách nhiệm công việc cốt lỗi/ Core Job Responsibilities:

• Thực hiện các hoạt động mua sắm, tạo PO từ PR đã được phê duyệt hàng ngày, đấu thầu và hoàn tất hợp đồng./Conducting day to day commercial procurements activities including PO creation from approved PR, Bidding process, Contract finalization etc

• Theo dõi và giám sát Nhà Cung Cấp, đảm bảo giao hàng đúng thời gian đã thỏa thuận./ Supplier follow up and ensuring timely delivery.

• Làm việc với bộ phận chất lượng và Nhà Cung cấp để xác định ngày đánh giá trực tiếp tại nhà máy /Working with Quality and the supplier to align on Audit dates at the manufacturing site.