Tuyển Nhân viên mua hàng VPS HCM - Uniinvest làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 650 - 5,000 USD

- Nhận định thị trường, đề xuất chiến lược giao dịch & danh mục khuyến nghị bám sát diễn biến thị trường (hàng ngày, hàng tuần, hàng quý)

- Tư vấn điểm mua - điểm bán & giải đáp thắc mắc liên quan đến giao dịch của Khách Hàng trên các nền tảng được phân công.

- Cập nhật & nhận định tin tức (vĩ mô, doanh nghiệp, …) theo nhóm ngành được phân công theo khả năng

- Thu thập dữ liệu, hoàn thiện biểu mẫu đánh giá & chịu trách nhiệm với hiệu quả khuyến nghị Khách Hàng trên các nền tảng được phân công

- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

- Thực hiện, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, giao dịch, nộp rút tiền và các vấn đề phát sinh trong giao dịch.

- Xây dựng nền tảng, thương hiệu cá nhân.

*** QUYỀN LỢI:

- Thời gian, địa điểm làm việc linh hoạt, chủ động phù hợp với làm việc bán thời gian.

- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.

- Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn. Hoa hồng số 1 thị trường:

- Với nhân viên chính thức:

+ Bậc 1: 5tr lương cứng + Hoa hồng doanh số