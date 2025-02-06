Tuyển Nhân viên mua hàng VPS HCM - Uniinvest làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 650 - 5,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại VPS HCM - Uniinvest
- Hồ Chí Minh: 146 Đường Lê Lai, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 650 - 5,000 USD
- Nhận định thị trường, đề xuất chiến lược giao dịch & danh mục khuyến nghị bám sát diễn biến thị trường (hàng ngày, hàng tuần, hàng quý)
- Tư vấn điểm mua - điểm bán & giải đáp thắc mắc liên quan đến giao dịch của Khách Hàng trên các nền tảng được phân công.
- Cập nhật & nhận định tin tức (vĩ mô, doanh nghiệp, …) theo nhóm ngành được phân công theo khả năng
- Thu thập dữ liệu, hoàn thiện biểu mẫu đánh giá & chịu trách nhiệm với hiệu quả khuyến nghị Khách Hàng trên các nền tảng được phân công
- Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
- Thực hiện, hỗ trợ khách hàng mở tài khoản, giao dịch, nộp rút tiền và các vấn đề phát sinh trong giao dịch.
- Xây dựng nền tảng, thương hiệu cá nhân.
*** QUYỀN LỢI:
- Thời gian, địa điểm làm việc linh hoạt, chủ động phù hợp với làm việc bán thời gian.
- Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp công bằng.
- Thu nhập hấp dẫn, không giới hạn. Hoa hồng số 1 thị trường:
- Với nhân viên chính thức:
+ Bậc 1: 5tr lương cứng + Hoa hồng doanh số
