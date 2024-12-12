Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG
Ngày đăng tuyển: 12/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/01/2025
CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Nhân viên mua hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Số 53 Đường Đông An, KP Tân An, P. Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Tìm kiếm khách hàng, theo dõi đơn hàng, vật tư, theo dõi công nợ của Nhà cung cấp, khách hàng
Khảo sát thị trường để tìm kiếm nguồn vật tư, thiết bị, dịch vụ đa dạng, phong phú, có giá thành cạnh tranh, đảm bảo chất lượng.
Đàm phán, thương thảo giá và hoàn thiện Hợp đồng trình Giám đốc xem xét phê duyệt.
Tiến hành mua hàng và tổ chức giao nhận hàng.
Theo dõi hồ sơ mua hàng, chứng từ thanh toán.
Kiểm tra tình hình thực hiện giao nhận hàng ngày, báo cáo cho Quản lý BP.
Đề xuất hướng xử lý đối với hàng hóa, vật tư, dịch vụ nếu thấy cần thiết.
Chuyển đầy đủ hồ sơ, chứng từ mua hàng cho BP. Kế toán thanh toán.
Thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất khi có yêu cầu
Bám sát tiến độ thực hiện, đảm bảo việc cung cấp vật tư đáp ứng kịp thời nhu cầu công trường hay của bộ phận đề xuất.
Các yêu cầu khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, ưu tiên ứng viên Nam, có kinh nghiệm về xây dựng
Kỹ năng thương lượng, sắp xếp, tổ chức công việc tốt; tỉ mỉ, chi tiết, cẩn thận
Có tinh thần trách nhiệm; trung thực; tinh thần hợp tác; kiên nhẫn, chịu khó
Kỹ năng vi tính văn phòng tốt.
Kỹ năng giải quyết vấn đề
Tuổi 22-40

Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương, thưởng, phúc lợi cạnh tranh, có lương tháng 13
Chế độ bảo hiểm đầy đủ;
Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến ;
Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện và gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

CÔNG TY TNHH MTV VẬT LIỆU VÀ XÂY DỰNG VẠN TƯỜNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 16/31, khu phố Đông Tân, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

