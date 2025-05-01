Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do làm việc tại Bình Dương thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: 5/22A Bùi Hữu Nghĩa, KP.Bình Đức 2, P.Bình Hoà, Thuận An, Thị xã Thuận An
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp tiềm năng.
Đàm phán giá cả và điều khoản hợp đồng với nhà cung cấp.
Quản lý đơn đặt hàng và theo dõi tiến độ giao hàng.
Phối hợp với các phòng ban để xác định nhu cầu mua sắm.
Kiểm tra và đánh giá chất lượng hàng hóa nhận được.
Quản lý hồ sơ và tài liệu liên quan đến mua sắm.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Logistic, Kế toán, Quản trị Kinh doanh hoặc các chuyên ngành khác tương đương
Kinh nghiệm từ 2 năm trong lĩnh vực mua hàng hoặc chuỗi cung ứng.
Có kinh nghiệm thu mua bao bì (tem, nhãn, hộp,...) / Trang thiết bị, phụ tùng máy móc liên quan đến Sản xuất thực phẩm (như máy nghiền, trộn, cắt, ép,...)
Kỹ năng giao tiếp & kỹ năng đàm phán tốt
Kỹ năng sử dụng phần mềm văn phòng thành thạo và kỹ năng quản lý dữ liệu chính xác.
Kỹ năng quản lý tài chính cơ bản và kỹ năng quản lý mối quan hệ khách hàng.
Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do Thì Được Hưởng Những Gì
Tổng thu nhập 11 - 13tr/tháng
Thưởng Lễ - Tết, sinh nhật, hiếu - hỷ,…
Thưởng tháng 13, 14 & năng suất mùa vụ
Chế độ BHXH, Tai nạn 24/7, Nhân thọ, Thẻ chăm sóc sức khoẻ toàn diện
Chế độ du lịch, đào tạo, phép năm đầy đủ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Sun Do
