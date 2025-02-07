Tuyển Nhân viên mua hàng Fushan Technology Vietnam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 10 - 18 Triệu

Mức lương 10 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: No 8, street 6, VSIP Bac Ninh, Phu Chan, Tu Son ,Bac Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 10 - 18 Triệu

• Điều phối các hoạt động mua giỏ hàng và ưu tiên nhu cầu từ các bộ phận.

• Thực hiện các đơn đặt hàng và theo dõi trạng thái giao hàng.

• Đàm phán và thiết lập các hợp đồng với nhà cung cấp.

• Đánh giá và hợp tác với các nhà cung cấp nhằm đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý.

• Phân tích dữ liệu mua hàng và báo cáo cho quản lý.

• Tìm kiếm các cơ hội tiết kiệm chi phí cho công ty.

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Chấp nhận mới tốt nghiệp, có kinh nghiệm là một lợi thế.

• Thành thạo tiếng Trung (4 kỹ năng)

• Kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

• Khả năng phân tích và xử lý số liệu.

• Kinh nghiệm làm việc trong ngành sản xuất là một lợi thế.

• Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.

• Có trách nhiệm và tự giác trong công việc.

Tại Fushan Technology Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Fushan Technology Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin