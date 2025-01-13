Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
- Bắc Giang: KCN Việt Hàn, Việt Yên, Bắc Giang, Việt Nam, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu
- Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng.
- Khảo sát giá hàng hoá của các nhà cung cấp khác, của thị trường
- Tiến hành thương lượng mức giá hợp lý nhất với nhà cung cấp
- Lập báo cáo chi tiết về giá các mặt hàng dựa trên các biến động giá
- Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan tiếp nhận hàng hoá theo quy định
- Theo dõi quá trình giao hàng, nhận hàng.
- Kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng
- Kiểm tra các hoá đơn chứng từ liên quan, đảm bảo chính xác và đầy đủ.
- Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp
- Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
