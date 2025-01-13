Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY TNHH BOI VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 20 - 30 Triệu

- Xác định các yêu cầu mua hàng về số lượng, chủng loại, kích thước hay các thông số kỹ thuật cần thiết để lên đơn hàng.

- Khảo sát giá hàng hoá của các nhà cung cấp khác, của thị trường

- Tiến hành thương lượng mức giá hợp lý nhất với nhà cung cấp

- Lập báo cáo chi tiết về giá các mặt hàng dựa trên các biến động giá

- Gửi thông tin đơn hàng đến các bộ phận liên quan tiếp nhận hàng hoá theo quy định

- Theo dõi quá trình giao hàng, nhận hàng.

- Kiểm tra hàng hoá khi nhận hàng

- Kiểm tra các hoá đơn chứng từ liên quan, đảm bảo chính xác và đầy đủ.

- Đánh giá hoạt động thu mua và giao hàng định kỳ đối với các nhà cung cấp

- Giải quyết và báo cáo các phát sinh nếu có một cách kịp thời.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên