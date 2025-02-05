Tuyển Nhân viên mua hàng AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD. làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên mua hàng AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD. làm việc tại Bắc Giang thu nhập Thỏa thuận

AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD.
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD.

Nhân viên mua hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD.

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: Khu công nghiệp Hòa Phú, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
1. Cải thiện quy trình mua sắm, kênh mua sắm và hệ thống nhà cung cấp；
2. Chịu trách nhiệm lựa chọn phát triển nhà cung cấp, chứng nhận, quản lý đánh giá và đánh giá hệ thống chất lượng；
3. Phối hợp với phòng kinh doanh (tiếp thị, kinh doanh/dịch vụ khách hàng) để lập kế hoạch sản xuất hàng tháng, giám sát việc thực hiện kế hoạch và xác nhận tiến độ thực hiện thường xuyên;
4. Quản lý và tích hợp nhà cung cấp;
5. Lập kế hoạch giảm chi phí, tóm tắt và hiệu suất giảm chi phí;
6. Chịu trách nhiệm quản lý hàng ngày bộ phận mua sắm và xây dựng nhóm;
7. Hợp tác với các phòng ban liên quan;
8. Tóm tắt công việc hàng năm, mục tiêu công việc hàng năm và kế hoạch.
Nhiệm vụ của RBA:
1. Đảm bảo các nhà cung cấp/nhà thầu phụ biết về các điều khoản và điều kiện của RBA và việc thực hiện.
2. Chịu trách nhiệm liên lạc và trao đổi các vấn đề liên quan đến RBA với các nhà cung cấp thay mặt cho công ty.
3. Giám sát việc thực hiện RBA của nhà cung cấp và báo cáo cho Ủy ban quản lý RBA của công ty.
4. Tham gia kiểm toán RBA của các nhà cung cấp và theo dõi kết quả cải tiến.
5. Đảm bảo rằng chính sách, mục tiêu và yêu cầu chung của RBA được truyền đạt đến tất cả nhân viên tuyến đầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD. Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD.

AMPHENOL (XIAMEN) HIGH SPEED CABLE CO., LTD.

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thị Trang Nguyễn

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

