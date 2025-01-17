Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 550 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam
- Đồng Nai: Dong Nai, Vietnam
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 400 - 550 USD
**MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Mua Hàng:
+ Thực hiện đặt nguyên phụ liệu trong và ngoài nước.
+ Kiểm tra, phát hành và theo dõi tiến độ đơn hàng đến Nhà cung cấp.
+ Cung cấp thông tin và phối hợp với các bộ phận để hoàn thành thủ tục nhập hàng.
+ Thực hiện đánh giá và theo dõi các vấn đề phát sinh với Nhà cung cấp.
+ Các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.
Xuất Nhập Khẩu:
+ Lập và kiểm tra chứng từ XNK
+ Tra mã hàng, mã thuế, kiểm tra C/O
+ Liên lạc với NCC và khách hàng nước ngoài
+ Thông báo đến các bộ phận liên quan tiến độ làm hàng
+ Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về việc giao nhận và bảo hiểm hàng hoá
+ Thực hiện tất cả các phần việc liên quan đến hồ sơ XNK
+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của trường phòng
+ Có kiến thức về pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động XNK
Với Mức Lương 400 - 550 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
