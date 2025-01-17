Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH Mitsuba Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 400 - 550 USD

**MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Mua Hàng:

+ Thực hiện đặt nguyên phụ liệu trong và ngoài nước.

+ Kiểm tra, phát hành và theo dõi tiến độ đơn hàng đến Nhà cung cấp.

+ Cung cấp thông tin và phối hợp với các bộ phận để hoàn thành thủ tục nhập hàng.

+ Thực hiện đánh giá và theo dõi các vấn đề phát sinh với Nhà cung cấp.

+ Các công việc khác khi cấp trên yêu cầu.

Xuất Nhập Khẩu:

+ Lập và kiểm tra chứng từ XNK

+ Tra mã hàng, mã thuế, kiểm tra C/O

+ Liên lạc với NCC và khách hàng nước ngoài

+ Thông báo đến các bộ phận liên quan tiến độ làm hàng

+ Chuẩn bị báo cáo hàng tháng về việc giao nhận và bảo hiểm hàng hoá

+ Thực hiện tất cả các phần việc liên quan đến hồ sơ XNK

+ Thực hiện các công việc khác theo phân công của trường phòng

+ Có kiến thức về pháp luật, các văn bản liên quan đến hoạt động XNK