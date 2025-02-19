Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH MTV Thạch Hiển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1000 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công Ty TNHH MTV Thạch Hiển
Mức lương
600 - 1000 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa Nhà Melody 651
- 653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Bán hàng, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng
- Tư vấn giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh
- Chịu trách nhiệm phát triển doanh số
- Theo dõi thu hồi công nợ
- Tổng hợp phân tích tình hình thị trường báo cáo theo quy định công ty
- Xử lý thông tin của khách hàng, về sản phẩm , khiếu nại của khách hàng
Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên Nữ ,tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Có yêu cầu ngoại hình.
Tại Công Ty TNHH MTV Thạch Hiển Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thạch Hiển
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
