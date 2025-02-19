Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty TNHH MTV Thạch Hiển làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1000 Triệu

Mức lương 600 - 1000 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Tòa Nhà Melody 651 - 653 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng mới

- Bán hàng, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng

- Tư vấn giới thiệu sản phẩm, nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh

- Chịu trách nhiệm phát triển doanh số

- Theo dõi thu hồi công nợ

- Tổng hợp phân tích tình hình thị trường báo cáo theo quy định công ty

- Xử lý thông tin của khách hàng, về sản phẩm , khiếu nại của khách hàng

Với Mức Lương 600 - 1000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên Nữ ,tốt nghiệp cao đẳng trở lên, Có yêu cầu ngoại hình.

- Có kinh nghiệm trong ngành hàng công nghiệp trở lên

- Ưu tiên Có ngoại ngữ : Anh, Trung

- Kỹ năng: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

- Công ty không áp doanh số

- Phẩm chất, cá tính:

+ Nhiệt tình chăm chỉ, trung thực, nhanh nhẹn, có trách nhiệm và sáng tạo trong công việc

+ Có thái độ nghiêm túc, chủ động trong công việc và nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với công việc và đối với tập thể

Tại Công Ty TNHH MTV Thạch Hiển Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thạch Hiển

