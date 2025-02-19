Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 231 - 237, KCN Long Bình (Amata), P. Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm nhà cung cấp; đàm phán giá cả/điều kiện mua hàng; lập hợp đồng và thực hiện các thủ tục đăng ký xin phê duyệt mua hàng với Trụ sở chính

Kiểm tra, xử lý báo giá từ Trụ sở chính hoặc Nhà cung cấp và nhập dữ liệu vào hệ thống SAP

Nghiên cứu và tiến hành dự án Cost Reduction để cắt giảm chi phí mua hàng

Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong vấn đề về mua hàng

Phân tích dữ liệu mua hàng và lập các báo cáo liên quan

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa học, Khoa học vật liệu hoặc các chuyên ngành liên quan

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm hoặc có kinh nghiệm mua hàng ở nhà máy sản xuất

Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề

Kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc

Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương trao đổi khi phỏng vấn, phúc lợi đầy đủ theo Luật lao động Việt Nam

Thưởng chuyên cần và năng suất chất lượng hàng tháng

Nghỉ tất cả các ngày Thứ 7 và Chủ nhật, giờ làm việc: 40 tiếng/tuần

Được nghỉ 16 đến 18 ngày phép có hưởng lương trong 1 năm

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn

Tham quan du lịch và team building hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.