Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH FT Industries Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên mua hàng Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
- Đồng Nai: Số 231
- 237, KCN Long Bình (Amata), P. Long Bình, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm nhà cung cấp; đàm phán giá cả/điều kiện mua hàng; lập hợp đồng và thực hiện các thủ tục đăng ký xin phê duyệt mua hàng với Trụ sở chính
Kiểm tra, xử lý báo giá từ Trụ sở chính hoặc Nhà cung cấp và nhập dữ liệu vào hệ thống SAP
Nghiên cứu và tiến hành dự án Cost Reduction để cắt giảm chi phí mua hàng
Hỗ trợ các phòng ban liên quan trong vấn đề về mua hàng
Phân tích dữ liệu mua hàng và lập các báo cáo liên quan
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên có kiến thức về nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm hoặc có kinh nghiệm mua hàng ở nhà máy sản xuất
Kỹ năng đàm phán, giải quyết vấn đề
Kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công việc
Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng chuyên cần và năng suất chất lượng hàng tháng
Nghỉ tất cả các ngày Thứ 7 và Chủ nhật, giờ làm việc: 40 tiếng/tuần
Được nghỉ 16 đến 18 ngày phép có hưởng lương trong 1 năm
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và Bảo hiểm tai nạn
Tham quan du lịch và team building hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FT Industries Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
