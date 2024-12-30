Tuyển Nhân viên mua hàng Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: QUỐC LỘ 51, AN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Mô Tả Công Việc Nhân viên mua hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tìm kiếm các nhà cung cấp tiềm năng, lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với điều kiện công ty. Ví dụ như tiêu chuẩn về năng lực, giá, chất lượng, thời gian giao hàng, dịch vụ sau giao hàng…;

2. Đàm phán giá cả, điều kiện thanh toán và các điều khoản khác trong hợp đồng với nhà cung cấp.

3. Thực hiện và theo dõi các đơn đặt hàng, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn và đúng chất lượng yêu cầu.

3. Kiểm tra chất lượng hàng hóa khi nhận, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến chất lượng hoặc số lượng hàng hóa.

4. Lập kế hoạch mua sắm dựa trên nhu cầu của các phòng ban/bộ phận.

5. Theo dõi và điều chỉnh kế hoạch mua hàng để đáp ứng nhu cầu phòng ban.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ( Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm mua hàng mảng Nguyên - vật liệu F&B)

2. Thông thạo các phần mềm Microsoft Office để thực hiện công việc: Word, Excel.

3. Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực, có trách nhiệm

4. Có kỹ năng đàm phán và giao tiếp tốt.

PHÚC LỢI:

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón

- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch

- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc

- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......

- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin