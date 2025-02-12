Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty cổ phần dược phẩm Delap
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Nhân viên phân tích kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên phân tích kinh doanh Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 48 Phố Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên phân tích kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Chạy quảng cáo TikTok Ads - 70% khối lượng công việc
• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng TikTok.
• Nghiên cứu và phân tích đối tượng mục tiêu, lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp.
• Góp ý về mặt nội dung quảng cáo cho bộ phận quản lý nhãn hàng để tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với từng chiến dịch.
• Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu quả quảng cáo, tối ưu hóa chiến dịch để đạt KPI.
• Báo cáo kết quả quảng cáo định kỳ, phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến với trưởng nhóm.
Vận hành Sàn TMĐT - 30% khối lượng công việc
• Xử lý đơn hàng: Gửi đơn hàng sang bộ phận Admin, kho vận để đóng gói hàng.
• Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và đơn hàng.
• Cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả và các chương trình khuyến mãi.
• Chạy quảng cáo Shopee.
• Theo dõi và quản lý các chỉ số hiệu suất của gian hàng trên TikTok Shop và Shopee.
• Hỗ trợ phối hợp với bộ phận Livestream.
• Hỗ trợ các công việc khác, bộ phận khác theo phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng
Thưởng doanh thu Thưởng theo KPI Tiktok ads và hiệu quả bán hàng tổng sàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Công ty cổ phần dược phẩm Delap

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số L09, lô đất L11, Khu đô thị mới Dương Nội, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội,Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

