Tuyển Nhân viên phân tích kinh doanh Công ty cổ phần dược phẩm Delap làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Chạy quảng cáo TikTok Ads - 70% khối lượng công việc

• Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo trên nền tảng TikTok.

• Nghiên cứu và phân tích đối tượng mục tiêu, lựa chọn hình thức quảng cáo phù hợp.

• Góp ý về mặt nội dung quảng cáo cho bộ phận quản lý nhãn hàng để tạo nội dung hấp dẫn, sáng tạo, phù hợp với từng chiến dịch.

• Theo dõi, đo lường và đánh giá hiệu quả quảng cáo, tối ưu hóa chiến dịch để đạt KPI.

• Báo cáo kết quả quảng cáo định kỳ, phân tích dữ liệu để đưa ra các đề xuất cải tiến với trưởng nhóm.

Vận hành Sàn TMĐT - 30% khối lượng công việc

• Xử lý đơn hàng: Gửi đơn hàng sang bộ phận Admin, kho vận để đóng gói hàng.

• Giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và đơn hàng.

• Cập nhật thông tin sản phẩm, giá cả và các chương trình khuyến mãi.

• Chạy quảng cáo Shopee.

• Theo dõi và quản lý các chỉ số hiệu suất của gian hàng trên TikTok Shop và Shopee.

• Hỗ trợ phối hợp với bộ phận Livestream.

• Hỗ trợ các công việc khác, bộ phận khác theo phân công của trưởng nhóm.