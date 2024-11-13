Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH GREEN RETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 15 Triệu

Mức lương 35 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Park 7, Vinhomes Central Park, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Bình Thạnh

Phụ trách phát triển kinh doanh, bán hàng, Livestream, làm việc với Khách hàng Đối tác/KH lẻ hiệu quả tại đa kênh tại Facebook, TikTok, Zalo tại Việt Nam.

Cùng tham gia lên kịch bản, quay video sản phẩm, Livestream vui vẻ

Nghiên cứu, đọc tài liệu, chia sẻ giá trị về dinh dưỡng và sức khỏe (hời cho cả bản thân và gia đình mình luôn nè!)

Triển khai các ưu đãi giá trị, ý nghĩa, giúp Khách hàng có trải nghiệm tốt và doanh số tăng trưởng bền vững.

Nghiên cứu dữ liệu, theo dõi thị trường, sáng tạo, update nhanh để tạo ra các chiến lược tăng giá trị, tạo cuốn hút cho Khách hàng thân thương.

Hỗ trợ Khách hàng với các nhu cầu sức khoẻ - chế độ ăn sinh hoạt - làm việc cùng Chuyên gia dinh dưỡng và các thương hiệu lớn khắp thế giới (zui cực!)

1. Chuyên môn & Kinh nghiệm

Người đi làm dưới 02 năm kinh nghiệm, ưu tiên trong lĩnh vực tương tự.

Thành thạo tiếng Anh (nói và viết) là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và tự quản lý công việc cá nhân.

2. Phẩm chất cá nhân

Trung thự trong mọi tình huống.

Chủ động và tập trung xử lý vấn đề. Chủ động trong giao tiếp hiệu quả với Quản lý và Đồng nghiệp để đạt hiệu quả cao trong công việc.

Yêu thích Gieo hạt: Tinh thần cho đi nhiệt thành (và bạn sẽ nhận lại nhiều hơn!), thấu cảm, không đánh giá phán xét.

Tinh thần làm việc nhóm, sẵn sàng hỗ trợ và chia sẻ giá trị với đồng nghiệp.

Thái độ tích cực và khả năng thích ứng với những thay đổi nhanh chóng trong môi trường làm việc.

Có yêu thích lĩnh vực Kinh doanh, có tư duy chiến lược và không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực bản thân & tập thể.

Mức lương & Thưởng

Lương khởi điểm: 3,500,000 VND/ 31 ca làm việc

Tổng thu nhập gồm Lương + Trợ cấp + Commission: 7,000,000 - 15,000,000 VND

Hỗ trợ xăng xe, hỗ trợ ăn trưa, BHXH.

02 tháng thử việc lương 85%

LÀM VIỆC CÙNG PAN

Môi trường phát triển nhanh, kaizen everyday, say no to drama.

Được training các kỹ năng chuyên môn và kỹ năng theo xu hướng thị trường.

Thoải mái, sáng tạo, tôn trọng và hỗ trợ nhiệt tình từ các bộ phận liên quan.

Môi trường startup trẻ, năng động, thân thiện.

Company trip, business trip. Đề cử đại diện công ty sang nước ngoài công tác, học tập, làm việc nếu có đóng góp vượt bậc, khác biệt.

Pan hỗ trợ Thư giới thiệu, các chương trình đào tạo học thuật hoặc chuyên môn.

Thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng khi hoàn thành xuất sắc hoặc vượt doanh số theo chính sách tại Pan Happy.

