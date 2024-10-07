Tuyển Nhân Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập 12 - 30 triệu Toàn thời gian

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

1. Phát triển Thị Trường qua Tìm kiếm Khách Hàng Mới
Phân tích để nhận diện phân khúc khách hàng tiềm năng và xác định cơ hội thị trường mới. Phát triển và thực thi kế hoạch tiếp cận khách hàng mục tiêu Tổ chức cuộc gặp với khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và thương lượng để chốt đơn hàng. Bàn giao khách hàng cho nhân viên chăm sóc khách hàng của NPP
Phân tích để nhận diện phân khúc khách hàng tiềm năng và xác định cơ hội thị trường mới.
Phát triển và thực thi kế hoạch tiếp cận khách hàng mục tiêu
Tổ chức cuộc gặp với khách hàng tiềm năng, giới thiệu sản phẩm/dịch vụ và thương lượng để chốt đơn hàng.
Bàn giao khách hàng cho nhân viên chăm sóc khách hàng của NPP
2. Tăng trưởng qua Phát triển Khách Hàng Hiện Tại
Phân tích và phân loại khách hàng hiện tại dựa trên tiềm năng tăng trưởng, và xác định nhu cầu cụ thể của họ. Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng, bao gồm chương trình khuyến mãi, tri ân, hội thảo, và đào tạo sản phẩm. Thực hiện giao tiếp định kỳ với khách hàng để cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ.
Phân tích và phân loại khách hàng hiện tại dựa trên tiềm năng tăng trưởng, và xác định nhu cầu cụ thể của họ.
Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ với khách hàng, bao gồm chương trình khuyến mãi, tri ân, hội thảo, và đào tạo sản phẩm.
Thực hiện giao tiếp định kỳ với khách hàng để cập nhật thông tin mới nhất về sản phẩm và dịch vụ.
3. Đánh Giá Thực Thi Thị Trường của NPP
Thiết lập các tiêu chí đánh giá cụ thể như mức độ hài lòng khách hàng, hiệu quả triển khai chương trình, và tuân thủ chính sách thương mại. Thu thập và phân tích dữ liệu từ hoạt động thực tế của NPP, và soạn thảo báo cáo đánh giá kết quả. Đề xuất và hỗ trợ triển khai các biện pháp cải thiện dựa trên phân tích và đánh giá.
Thiết lập các tiêu chí đánh giá cụ thể như mức độ hài lòng khách hàng, hiệu quả triển khai chương trình, và tuân thủ chính sách thương mại.
Thu thập và phân tích dữ liệu từ hoạt động thực tế của NPP, và soạn thảo báo cáo đánh giá kết quả.
Đề xuất và hỗ trợ triển khai các biện pháp cải thiện dựa trên phân tích và đánh giá.
4. Thu Thập và Phân tích Thông Tin Thị Trường
Theo dõi và thu thập thông tin từ các nguồn như viếng thăm trực tiếp cửa hàng, báo cáo ngành, mạng xã hội, và hội thảo để nhận biết xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ. Đánh giá và phân tích thông tin thu thập được để xác định ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của NPP. Lập kế hoạch và thực hiện hành động phản ứng với các thay đổi của thị trường.
Theo dõi và thu thập thông tin từ các nguồn như viếng thăm trực tiếp cửa hàng, báo cáo ngành, mạng xã hội, và hội thảo để nhận biết xu hướng thị trường và hoạt động của đối thủ.
Đánh giá và phân tích thông tin thu thập được để xác định ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của NPP.
Lập kế hoạch và thực hiện hành động phản ứng với các thay đổi của thị trường.
5. Đo lường và Cải thiện Sự Thỏa Mãn của Khách Hàng
Tổ chức khảo sát định kỳ để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, và phân tích kết quả để nhận diện cơ hội cải thiện. Đề xuất và triển khai các giải pháp cải thiện dịch vụ khách hàng dựa trên phân tích khảo sát.
Tổ chức khảo sát định kỳ để đo lường mức độ hài lòng của khách hàng, và phân tích kết quả để nhận diện cơ hội cải thiện.
Đề xuất và triển khai các giải pháp cải thiện dịch vụ khách hàng dựa trên phân tích khảo sát.

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp Đại học trong Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan. Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí tương tự, ưu tiên có kinh nghiệm với ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc ngành thời trang là một lợi thế Khả năng phân tích thị trường, kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc. Năng động, tự giác và có khả năng làm việc dưới áp lực. Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và kỹ năng báo cáo.
Bằng cấp Đại học trong Kinh doanh, Marketing hoặc lĩnh vực liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí tương tự, ưu tiên có kinh nghiệm với ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc ngành thời trang là một lợi thế
Khả năng phân tích thị trường, kỹ năng giao tiếp và đàm phán xuất sắc.
Năng động, tự giác và có khả năng làm việc dưới áp lực.
Thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu và kỹ năng báo cáo.

Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear) Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe, Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.
Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, chủ động và thân thiện
Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng theo doanh thu của công ty
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo luật quy định
Phụ cấp khác: phụ cấp ăn trưa, du lịch, hiếu/hỉ, chăm sóc sức khỏe,
Tăng lương có thể đề xuất theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Công ty cổ phần Nu Việt Nam (Nous - Baby wear)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 55 đường Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

