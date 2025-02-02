Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tổng cục 5, Tân Triều, H. Thanh Trì, Hà Nội, Thanh Trì, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Hạch toán các chứng từ lên phần mềm kế toán Amis, xuất hoá đơn tài chính

- Nhập xuất kiểm tra hàng hoá khi nhập kho và xuất kho, chuẩn bị giấy tờ bàn giao hàng hoá

- Về Bảo hiểm xã hội : Thực hiện các nghiệp vụ tăng, giảm lao động, các chế độ bảo hiểm cho người lao động

- Thu chi quỹ Công ty, giao dịch ngân hàng khi phát sinh

- Công việc nội bộ khác của công ty

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghệp cao đẳng, đại học Chuyên ngành Kế toán. Thích công việc kế toán, mong muốn phát triển bản thân làm Kế toán tổng hợp, Kế toán trưởng

Có kinh nghiệm tối thiểu từ 1-3 năm vị trí nội bộ , độ tuổi từ 23 đến 35. Ưu tiên đã lập gia đình

Trung thực, chịu khó, cầu tiến, có sức khỏe

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức Lương: 8.000.000-12.000.000 ( Hoặc thỏa thuận nếu lên được Báo cáo tài chính cho công ty sản xuất)

- Đóng BHXH sau 1-2 tháng thử việc

- Chế độ lễ tết, thưởng tháng thứ 13, sinh nhật..., du lịch theo quy chế Công ty và quy định của pháp Luật

- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7

Từ sáng : 8h-12h ; chiều 13h-17h

- Được hướng dẫn làm tờ khai thuế , Báo cáo tài chính, tham gia quyết toán thuế hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CATECH VIỆT NAM

