Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần ICORP
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 3, số 112 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Kiểm soát hóa đơn mua hàng, xuất hóa đơn
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trung thực, thật thà, cẩn thận, chịu khó học hỏi,...
Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận
- Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến.
- Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần ICORP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI