Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần ICORP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 3, số 112 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

- Kiểm soát hóa đơn mua hàng, xuất hóa đơn

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

- Trung thực, thật thà, cẩn thận, chịu khó học hỏi,...

Tại Công ty cổ phần ICORP Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận

- Được đóng BHXH sau khi ký hợp đồng nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và có cơ hội thăng tiến.

