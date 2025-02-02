Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công ty TNHH Zei Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Zei Group
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Công ty TNHH Zei Group

Thực tập sinh kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh kinh doanh Tại Công ty TNHH Zei Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Được tính % doanh số khi tham gia thực chiến.

- Có thể trở thành nhân viên chính thức, hưởng đầy đủ chế độ của công ty chỉ sau 01 tháng thực tập.

- Cấp dấu mộc thực tập.

- Được đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp theo quy định của công ty.

- Môi trường làm việc năng động & chuyên nghiệp.

- Được làm việc với đội ngũ leader có năng lực chuyên môn tốt.

- Được trải nghiệm các dịch vụ chăm sóc, làm đẹp Công nghệ cao mới nhất với chi phí đặc biệt dành riêng cho nhân viên.

- Được hưởng các quyền lợi khác , Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhân sự Thực tập sinh sẽ được đào tạo bài bản những công việc sau trong 01 tháng đầu làm việc:
- Tiếp nhận data từ TP Kinh doanh hàng ngày và gọi điện tư vấn cho khách hàng.
- Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng.
- Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu của công ty, sát sao báo cáo tiến độ công việc trong ngày.
- Phối hợp với các bộ phận khác để đạt mục tiêu doanh số.
- Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng ngày.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Sau thời gian đào tạo, nhân sự sẽ tham gia thực chiến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/nữ, đã tốt nghiệp/sắp tốt nghiệp đang chờ bằng.
- Giao tiếp tốt, linh hoạt, biết cách tư vấn, giọng nói dễ nghe.
- Máu chiến, đam mê kiếm tiền.
- Có thể làm việc fulltime 02 ca linh hoạt: 08h30 - 17h30 hoặc 13h00 - 21h00.
- Sẵn sàng làm việc cuối tuần (nghỉ bù vào 01 ngày trong tuần).
- YÊU CẦU CÓ LAPTOP CÁ NHÂN.
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo.
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

Tại Công ty TNHH Zei Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 3 - 5 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Zei Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Zei Group

Công ty TNHH Zei Group

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Sao Mai, số 19 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

