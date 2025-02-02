Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch làm việc hàng tuần/ tháng
- Tìm kiếm nguồn tài nguyên làm content, video tạo kho dữ liệu
- Lên ý tưởng, nội dung và quản lý các kênh truyền thông (bao gồm Facebook, Tiktok) nhằm tạo ra sự tăng trưởng và duy trì cho các kênh đó
- Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung, triển khai các chiến dịch marketing
- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng làm content marketing, content social, biên kịch...
- Kỹ năng viết tốt, viết dễ hiểu
- Khả năng sáng tạo, bắt trend tốt, có khiếu thẩm mỹ phù hợp thị hiếu hiện nay
- Ham học hỏi, thái độ làm việc tích cực, chủ động, cầu tiến và có thể làm việc nhóm cũng như độc lập
- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8,000,000đ - 10,000,000đ + Phụ cấp 500,000đ + Thưởng
- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ,....
- Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động team building – khen thưởng 2 lần/tháng, ....
- Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo
- Môi trường quan trọng đào tạo và phát triển định hướng, coaching 1:1 định kỳ
- Văn hóa Kaizen: tích cực, luôn đổi mới, môi trường GenZ năng động, tiện nghi 5 sao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4 TTTM MAC Plaza, số 10 Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

