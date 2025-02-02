Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Mac Plaza, số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Lên kế hoạch làm việc hàng tuần/ tháng

- Tìm kiếm nguồn tài nguyên làm content, video tạo kho dữ liệu

- Lên ý tưởng, nội dung và quản lý các kênh truyền thông (bao gồm Facebook, Tiktok) nhằm tạo ra sự tăng trưởng và duy trì cho các kênh đó

- Nghiên cứu trend, sáng tạo và ứng dụng trend sản xuất nội dung, triển khai các chiến dịch marketing

- Làm các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng làm content marketing, content social, biên kịch...

- Kỹ năng viết tốt, viết dễ hiểu

- Khả năng sáng tạo, bắt trend tốt, có khiếu thẩm mỹ phù hợp thị hiếu hiện nay

- Ham học hỏi, thái độ làm việc tích cực, chủ động, cầu tiến và có thể làm việc nhóm cũng như độc lập

- Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 8,000,000đ - 10,000,000đ + Phụ cấp 500,000đ + Thưởng

- Hưởng đầy đủ các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, chế độ ngày lễ tết, hiếu hỉ,....

- Tham gia các hoạt động chung: du lịch 2-3 lần/năm, sinh nhật hàng tháng, hoạt động team building – khen thưởng 2 lần/tháng, ....

- Được sáng tạo theo phong cách riêng của bạn, tôn trọng cá tính và sự sáng tạo

- Môi trường quan trọng đào tạo và phát triển định hướng, coaching 1:1 định kỳ

- Văn hóa Kaizen: tích cực, luôn đổi mới, môi trường GenZ năng động, tiện nghi 5 sao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢNG CÁO DIGI HERO

