Tuyển Nhân Viên Phòng Đấu Thầu thu nhập 9 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

- Hồ Chí Minh: Số 21, Đường D6, Khu phố 6, Khu dân cư Hưng Phú, Phường Phước Long B, Thủ Đức
Công tác đấu thầu:
Cập nhập và xây dựng hồ sơ năng lực theo yêu cầu của quản lý trực tiếp
Tải hồ sơ từ mạng đấu thầu quốc gia
Xây dựng hồ sơ dự thầu và thực hiện đóng thầu ( Không bao gồm giá dự thầu)
Báo giá:
Xây dựng hồ sơ báo giá theo mẫu của công ty và yêu cầu của dự án
Trao đổi cùng khách hàng đến khi hoàn tất
Hoàn thiện hợp đồng:
Soạn thảo, hoàn thiện hợp đồng theo yêu cầu của cấp quản lý trực tiếp
Nghiệm thu hồ sơ các dự án cuối tháng:
Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu các dự án đang triển khai (về mặt hồ sơ đã có mẫu) theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.
Đã có kinh nghiệm trong công tác đấu thầu (Tất cả ngành nghề)
Thành thạo word, excel
Chế độ ma chay, cưới, hỏi, sinh nhật, ốm đau,...
Year End Party và Team Buildinh hàng năm
