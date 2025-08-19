Tuyển Business Analyst Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà M.G, Số 2 - 2B Lam Sơn, Phường 2, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Business Analyst Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thu thập, tìm hiểu nghiệp vụ và yêu cầu hệ thống từ phía khách hàng/product owner.

Hỗ trợ, khuyến nghị khách hàng/nội bộ công ty trong việc định hướng yêu cầu của sản phẩm.

Tạo, quản lý hệ thống tài liệu: tài liệu đặc tả hệ thống, danh dánh các tính năng (Feature List), danh sách kịch bản sử dụng, bố cục sản phẩm (Wire frame), Lên ý tưởng giao diện tạo mock-up cho sản phẩm.

Chịu trách nhiệm chính trong các buổi tìm hiểu và bàn giao nghiệp vụ (Knowledge Transfer).

Làm cầu nối giữa bộ phận sản xuất và phát triển sản phẩm với khách hàng hoặc nội bộ công ty.

Hỗ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phạm vi công việc của dự án, lập kế hoạch và ước lượng công việc

Hỗ trợ Quản lý dự án trong quá trình nghiệm thu sản phẩm

Hộ trợ Quản lý dự án trong việc xác định phân tích phản hồi của khách hàng/nội bộ công ty

Hỗ trợ nhóm kiểm thử sản phẩm.

Đào tạo và hướng dẫn người sử dụng.

Các công việc khác theo phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu

• Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Công nghệ thôngntin, Quản trị Kinh doanh, Tài chính ngân hàng

• Có tối thiểu 1 năm kinhn nghiệm ở vị trí BA

• Có hiểu biết, kiến thức về quy trình triển khai phần mềm

• Kỹ năng lắng nghe tốt

• Kỹ năng giao tiếp tốt

• Có khả năng trình bày tốt

• Có khả năng tổng hợp thông tin

• Sử dụng thành thạo các ứng dụng văn phòng: MS Office; các phần mềm hỗ trợ: MS Project, Visio,...

Yếu tố lợi thế

• Có nền tảng và kinh nghiệm về mảng công nghệ thông tin

• Có kinh nghiệm triển khai các phần mềm Quản lý Nhân sự, Quy trình nghiệp vụ, Quản trị Hành chính

• Có khả năng đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh là lợi thế lớn • Có khả năng viết tài liệu, giao tiếp Tiếng Anh.

• Có khả năng làm việc độc lập, sẵn sàng đi công tác hoặc overtime theo yêu cầu của dự án

Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương và thu nhập theo năng lực

- Làm việc trong môi trường năng động trẻ trung, thỏa sức sáng tạo

- Chế độ khen thưởng và phúc lợi phong phú

- Cơ hội đào tạo, phát triển và thăng tiến

- Các chế độ theo Luật lao động hiện hành và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công Nghệ Vũ Thảo

