Tuyển Chuyên viên pháp chế Công ty Cổ phần Vega City làm việc tại Khánh Hòa thu nhập 25 - 35 Triệu

Công ty Cổ phần Vega City
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty Cổ phần Vega City

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Công ty Cổ phần Vega City

Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Khánh Hòa: Khu đất liền ven biển Bãi Tiên, phường Vĩnh Hoà, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà., TP Nha Trang

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 25 - 35 Triệu

Thực hiện những công việc liên quan đến soạn thảo văn bản, soạn thảo các loại tài liệu liên quan đến pháp lý, các loại hợp đồng của doanh nghiệp; Cần kiểm tra và xác thực tính đúng đắn, hợp pháp của những loại hợp đồng và tài liệu trong doanh nghiệp; Đảm nhiệm vai trò thực hiện nghiên cứu về những điều luật, nghị định,... có liên quan đến lĩnh vực đang hoạt động của doanh nghiệp; Đưa ra những sự tư vấn hoặc cố vấn hợp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo cho các quy trình cũng như hoạt động của doanh nghiệp đều tuân thủ pháp luật; Phối hợp cùng các bộ phận khác xây dựng các quy chế và chính sách liên quan đến quản lý nội bộ doanh nghiệp; Báo cáo công việc trực tiếp với lãnh đạo về công tác quản lý, chuyên môn; Xây dựng và duy trì liên hệ tốt với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan lĩnh vực phụ trách, phục vụ cho công tác chuyên môn nói riêng và các công việc chung của công ty; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của lãnh đạo.
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành luật; Có trên 3 năm kinh nghiệm ở vị trí pháp chế Nội bộ tại các Tập đoàn/Công ty quy mô trên 300 nhân sự; Có kiến thức & hiểu biết trong các lĩnh vực vận hành & buôn bán các BĐS nghỉ dưỡng/Căn hộ Khách sạn 5 sao Quốc tế; Có kinh nghiệm giải quyết tranh chấp các hợp đồng xây dựng; Có khả năng sử dụng tiếng Anh (4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết) trong công việc; Có trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.
Tại Công ty Cổ phần Vega City Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Công cụ làm việc. Được làm trong môi trường năng động. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT đầy đủ theo quy định của Công ty và quy định của Pháp luật. Được đào tạo nghiệp vụ bài bản. Được nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Vega City

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu vực Bãi Tiên, Khóm Đường Đệ, Phường Vĩnh Hòa, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

